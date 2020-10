Joan Román se siente identificado con los valores que abandera el poderoso saiyajin

México.- Dragon Ball es una de las obras más influyentes de los últimos tiempos. La prueba más reciente de ello es que, en un hecho insólito, un exjugador del Barcelona decidió cambiarse el nombre y ponerse Goku.

El protagonista de esta historia es el español Joan Román, quien pasara por las filas de equipos como el Barcelona, Manchester City y que ahora juega en el Miedz Legnica de Polonia.

Tal como afirmó en una publicación hecha en Instagram, decidió dejarse de llamar Joan Román y ahora nombrarse Goku en honor al protagonista de Dragon Ball y porque, explicó, se siente identificado con los valores que proyecta nuestro saiyajin favorito.

“Estoy agradecido a Joan por todo lo que he vivido. Lo positivo y las enseñanzas que me ha dejado, pero ahora soy Goku. He escogido este nombre porque me siento identificado con los valores que representa para mí: Perseverancia, empatía, crecerse ante los obstáculos. Luz y Positividad. Solo pido respeto como muchas personas ya me lo están demostrando” Goku Román

De modo que ahora sólo resta que obtenga los documentos legales necesarios para utilizar de manera oficial el nombre de Goku Román, que es como el susodicho se llamará de ahora en adelante.

Incluso, en redes sociales como Twitter ya luce el nombre de Goku Román, el cual, como dijo en entrevista con Migrantes del Balón, es una forma de renacer y dejar atrás las “energías negativas” y “bloqueos inconscientes” del pasado.

Después de destacar en la cantera del Espanyol, el jugador de 27 años llegó a la academia del Manchester City . Posteriormente, es decir, en 2012, firmó con el Barcelona B. Luego fue cedido al Villarreal y también pasó por el Sporting de Braga previo a su aterrizaje en Polonia.