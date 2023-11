Javier Aguirre reveló el pasado jueves 23 de noviembre, que en su momento rechazó los millones de Arabia Saudita para dirigir un equipo de su liga por una insólita razón.

Javier Aguirre estuvo como invitado en el programa de radio español, El Larguero, y aprovechó la invitación para contar como le dijo que no al ‘dineral’ de Arabia Saudita.

El ex técnico de la Selección Mexica que se desempeña hoy como entrenador del RCD Mallorca, contó la anécdota de aquella vez que los árabes intentaron seducirlo a base de billetazos.

“Me senté con los árabes en Madrid; tres o cuatro reuniones, entre más les decías que no, más dinero te ponían. Leí que hace poco le pasó lo mismo a Osimhen, que les decía ‘dos y ponían cuatro’. A mí fue más o menos parecido”, comentó.

“Y cuando le digo a mi mujer cuando lleguen a una cifra que era irrenunciable me dijo que me si me iba sólo me iban a divorciar”, sentenció el Vasco.

🤑💸 El día que Javier Aguirre renunció al dinero de Arabia Saudí 🇸🇦❌



⛔️ "Cuanto más le decías que no, ¡más dinero te ponían!"



💔😂 "Mi mujer me dijo que me iba sólo y me divorcian" pic.twitter.com/Z24CXBtWO0 — El Larguero (@ellarguero) November 23, 2023

Javier Aguirre le echa la culpa de las lesiones de los futbolistas a las redes sociales

Javier Aguirre habló del tema de las lesiones en la más recientes fechas FIFA que se han jugado, pasando factura en figuras como la de Vinícius, Neymar y Gavi del FC Barcelona.

Para el Vasco, técnico del RCD Mallorca en LaLiga todo tendría raíz en las redes sociales y en el estrés que esto le puede llegar a generar a algunas de las más grandes estrellas del balompié.

“Soy un entrenador de la vieja guardia. No sé lo que son las redes sociales, para mí no existen, pero me consta que los chicos están muy pendientes de ellas, lo que dicen, y todo les afecta. Tienen una presión extra”, explicó.

El ex dirigente de la Selección Mexicana y ex técnico de Rayados de Monterrey se enfrentará este fin de semana al Atlético de Madrid, en la Jornada 14 del certamen.

Javier Aguirre (Francisco Ubilla / AP)

Atlético de Madrid vs RCD Mallorca: Datos del partido

El Atlético de Madrid y el RCD Mallorca viven realidades distintas, sin embargo, ambos disputarán el duelo de mañana con hambre de llevarse las tres unidades.