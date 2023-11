Habrá un importante duelo de mexicanos en la MLS, pues tanto Héctor Herrera como Alan Pulido se enfrentarán en los Playoffs de la liga.

Y es que, tanto el Houston Dynamo, como Sporting Kansas enfrentarán los Playoffs y tanto Héctor Herrera, como Alan Pulido, serían protagonistas.

Orlando vs. Columbus, Cincinnati vs. Philadelphia, Houston Dynamo vs. Sporting Kansas y Seattle Sounders vs. LAFC con los enfrentamientos de las eliminatorias, será un partido único por lo que sin duda estarán llenos de acción.

Héctor Herrera por su parte, es líder de su equipo, mientras que Alan Pulido ha tenido un gran regreso a la competición luego de su lesión.

El encuentro entre Houston Dynamo y Sporting Kansas será el domingo 26 de noviembre a las 18:00 horas tiempo del centro de México; será hasta entonces cuando se pueda presenciar el duelo de mexicanos.

Alan Pulido (tomada de )

Héctor Herrera quiere a Chicharito Hernández en Houston Dynamo

Héctor Herrera, confesó para TUDN, que le habló personalmente a Chicharito Hernández para proponerle ir al Houston Dynamo.

Y es que, el futbolista mencionó que le propuso tomar como opción a su equipo y Chicharito se dijo dispuesto a escuchar propuestas.

“Gracias a la buena relación que tenemos y la confianza que me ha dado de hablarle y escribirle, me tomé la libertad de mandarle mensajito por si quería tomarnos como una opción. Él contento, que estaba yendo bien de su lesión, que pensaba que iba a estar antes de lo esperado y que estaba abierto a escuchar propuestas de cualquier tipo”, dijo.

Chicharito Hernández en la MLS

En ese sentido, Héctor Herrera recalcó que estaría muy feliz de compartir equipo con Chicharito Hernández.

Incluso aseguró que sería benéfico para el Houston Dynamo el hecho de que una figura como Chicharito llegue al equipo.

“Tanto como equipo, como jugador, como marketing para el club sería muy bueno y yo encantado de poder compartir otra vez con él la cancha después de haberlo hecho en la selección durante muchos años, un jugador de su experiencia, calidad, siempre viene bien”, resaltó.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok