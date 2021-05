México.- De nueva cuenta los problemas físicos le están pasando factura a James Rodríguez, pues gracias a estos quedó fuera de la convocatoria de la Selección de futbol de Colombia.

Un duro golpe para el DT debutante Reinaldo Rueda, quien no podrá contar con James Rodríguez, referente de la Selección de futbol de Colombia que enfrentará dos fechas de eliminatoria mundialista.

Los rivales del conjunto cafetalero serán las Selecciones de Perú y Argentina , de ahí lo importante que era tener disponible al creativo del Everton . Además, y por si no bastara, se perderá la Copa América 2021.

“En los días pasados, el volante (James Rodríguez) fue sometido a exámenes médicos, que determinaron que no se encuentra en el nivel óptimo de competencia, por lo cual, no podrá unirse al grupo de convocados por Reinaldo Rueda para los mencionados compromisos y el campeonato sudamericano”

Sin lugar a dudas, el rendimiento de James Rodríguez con el Everton de la Premier League generó mucha expectativa en la Selección de futbol de Colombia, ya que se perfilaba para ser la gran estrella.

Debido a la ausencia de James Rodríguez, Reinaldo Rueda, recién elegido como DT del combinado cafetalero, convocó a Edwin Cardona.

Edwin Cardona, quien al igual que James se desempeña como creativo, es un viejo conocido de la afición mexicana, toda vez que acá militó con CF Monterrey, Pachuca y Club Tijuana .

En el comunicado que difundió la Selección de futbol de Colombia para anunciar la baja, también se mostró esperanza en que James Rodríguez pueda volver a una convocatoria lo antes posible.

Luego de que se diera a conocer el comunicado, James Rodríguez respondió asegurando que se encuentra decepcionado, pues en su percepción estaba listo para jugar con su país.

Incluso se dijo sorprendido por su desconvocatoria en virtud del esfuerzo que ha realizado para llegar a punto a la Copa América 2021.

“Con sorpresa recibo el comunicado del cuerpo técnico, manifestando no contar conmigo y deseándome una recuperación total. Recuperación que ya realicé y en la que he sacrificado mucho. Lo anterior me llena de profunda decepción, por lo que para mí significa jugar por mi país. No recibir la confianza de parte del cuerpo técnico rompe con todo y me genera un enorme dolor”

James Rodríguez