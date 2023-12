Jaime Lozano rompió el silencio y reveló si hay jugadores impuestos en la Selección Mexicana durante una entrevista con Fox Sports.

Y es que, hay muchos cuestionamientos respecto a si hay o no jugadores impuestos en la Selección Mexicana y Jaime Lozano ya respondió.

Jaime Lozano tomó las riendas del Tricolor pero ha sido criticado por la convocatoria de varios jugadores que ya no están en su mejor momento, por lo que surgieron los rumores de una supuesta imposición.

En ese sentido, Jaime Lozano dijo que por lo menos a él, nunca le han impuesto un futbolista: “He escuchado que imponen jugadores y que...nadie, nadie. A mí nunca, porque el día que me hagan eso me tengo que hacer a un lado. No sé si antes, pero a mí nunca”, dijo.

Seleccion Mexicana (Ulises Naranjo / Ulises Naranjo)

Jaime Lozano se inspiró en Lionel Scaloni

Además, Jaime Lozano mencionó que no iría a un lugar en donde él no hiciera la mayor parte del trabajo, pues la convocatoria está dentro de sus funciones como técnico.

“Si vas a un trabajo y te dicen: ‘Vas de comentarista, pero tienes que hacer esto, esto y esto’, pues hazlo tú. Si lo tienes tan claro hazlo tú ¿Para qué me pones si la tienes tan clara tú? Haz tu la chamba, para qué pongo yo la cara si pasan las cosas como tú quieres que pasen y si no salen soy yo el que pone la cara”.

El Jimmy declaró que se inspira en Lionel Scaloni, pues elige a los jugadores que están en mejor momento.

“Trato de ir por el momento (al elegir jugadores) y pensando un poco en lo que hizo Argentina que fue el campeón, creo que Scaloni empezó por los nombres, pero se fue dando cuenta que tenía que meter al que mejor estaba”, sentenció.

Selección Mexicana y su próximo partido

La Selección Mexicana se enfrentará a Panamá en la semifinal de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El encuentro de la Selección Mexicana iniciará a las 20:15 horas tiempo del centro de México.

