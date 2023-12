Desde la llegada de Jaime Lozano a la Selección Mexicana, hubo varias reestructuraciones en la Federación Mexicana de Futbol y en las Selecciones Nacionales.

En ese sentido, Jaime Lozano habló sobre la creación del Consejo de Expertos, el cual está integrado por: Javier Aguirre, Rafael Márquez, Carlos Aviña, Bernardo Cueva y Carles Puyol.

En ese sentido, Jaime Lozano reconoció las capacidades de Javier Aguirre como técnico de la Selección Mexicana, incluso lo definió como el mejor que ha tomdo las riendas del tricolor.

No obstante, mencionó que espera no cometer los mismos errores que Aguirre cuando estaba en el Tri, pues dijo que ya cometió varios errores pero espera seguir aprendiendo.

“El tema de Javier Aguirre, se me hace un gran técnico, posiblemente lo mejor que ha dado este país; y saber lo que él vivió en estos dos procesos en Selección Mexicana, ojalá no la cague igual que él... que la cague de otra manera. Aprender de ellos me ilusiona y gusta”, dijo para Fox Sports.

Selección Mexicana en la Copa América 2024

La Selección Mexicana sufrió en su calificación para la Copa América 2024, pues estuvieron cerca de perder ante Honduras.

Pese a eso, Jaime Lozano mencionó que el hecho de que ganaran la Copa Oro, les dio la oportunidad de ser cabeza de serie para la Copa América 2024.

“Ganar la Copa Oro nos dio esa posibilidad de ser cabeza de serie (no lo sabían al jugar la Copa Oro) y en teoría de librar unos rivales más fuertes de inicio, pero eso no importa, todos los rivales y equipos que configuran la Copa América van a tener muchas posibilidades y sobre todo fortalezas para tratar de explotar”, dijo.

Selección Mexicana y su próximo partido

La Selección Mexicana volverá a la actividad para las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf con un nuevo encuentro contra Panamá.

Y es que, la Selección Mexicana enfrentará un nuevo reto ante Panamá en la Liga de Naciones de la Concacaf el próximo 21 de marzo.

El partido de México ante Panamá se jugará a las 20:15 horas tiempo del centro de México.

