Iván Alonso rompió el silencio y dio su postura sobre los señalamientos que el Club Pachuca hizo hacia su persona por supuestos desviós económicos cuando fue director deportivo del equipo. El uruguayó se defendió y le respondió a la directiva tuza.

Ahora que Cruz Azul está cerca del contratar a Iván Alonso como nuevo director deportivo, el uruguayo por fin habló de los supuestos desvíos económicos de los que el Club Pachuca le acusó, donde dio su postura y se defendió diciendo que no va a permitir que se le dañe hacia su persona.

Iván Alonso se defiende de los señalamientos del Club Pachuca

Iván Alonso concedió una entrevista para la “Última Palabra” donde dio se defendió y explicó lo que sucedió sobre los señalamientos que el Club Pachuca hizo hacia su persona, quien supuestamente lo corrío por desviar recursos económicos.

“Yo no voy a permitir por nada, ni por nadie, que a mí se tache de deshonesto, de falta integridad y mucho menos que se me falte el respeto, porque si hay algo que yo tengo es que respeto a todos por igual” dijo Alonso.

Por otra parte mencionó lo que vivió cuando fue director deportivo del Club Pachuca, donde dejó claro que él nunca arregló contratos con ningún jugador.

“Todo lo que conlleva al desarrollo contractual pasa por múltiples áreas, la firma le corresponde al presidente o al secretario general o a quien tenga firma autorizada, tanto en Nacional como en Pachuca, nunca tuve ni firma autorizada ni desarrollé los contratos, ni tampoco distribuí la economía de esos contratos” indicó Alonso

Iván Alonso dice que hay campaña en su contra

Después de que se diera a conocer de que Cruz Azul está cerca de contratar a Iván Alonso como nuevo director deportivo del equipo, el exjugador cree que hay una campaña en su contra para no darle trabajo en México.

Y esque en días recientes, la directiva del Club Pachuca había recomendado a Cruz Azul no contratar a Iván Alonso por los supuestos desvíos económicos que habían sufrido bajo su gestión.

“Sí, lo veo como una campaña en mi contra y no tengo problema en decirlo. Si alguien cree que yo hice algo, que se dirima donde deba de dirimirse, no en los medios de comunicación. Tengo una familia, tengo hijos, pareja, padres, hermanos y abuela que me preguntan qué está pasando”. agregó Alonso.

