La polémica entorno a la pelea entre Imane Khelif y Angela Carini en los Juegos Olímpicos de París 2024 sigue generando controversia, sobre todo ahora que la italiana ha dado declaraciones en las que deja claro su futuro en el boxeo.

De acuerdo con información de el diario La Stampa, la italiana Angela Carini decidió retirarse del boxeo tras perder de manera contundente ante la argelina Imane Khelif, combate que desencadenó múltiples comentarios en el entorno deportivo.

Esta derrota no solo marcó el fin de su participación en estos Juegos Olímpicos, sino también el final de su carrera deportiva a los 25 años.

Italiana que perdió con Imane Khelif anunció su retiro del boxeo

En una entrevista otorgada al diario La Stampa, la italiana Angela Carini habló sobre su pelea ante Imane Khelif en París 2024 y como decidió abandonar la pelea luego de 47 segundos de combate.

“Ciertamente no me avergüenzo, ¿de qué tengo que avergonzarme? ¿Porque me di por vencida? ¿Por no poder luchar? Eso no es vergonzoso, al contrario. Ahora digo adiós al boxeo”, mencionó la boxeadora italiana, anunciando su retiro luego de la polémica en torno a su pelea con Imane Khelif.

Mucho se habló respecto a la inclusión de una boxeadora con hiperandrogenismo en París 2024 y Angela Carini también dio su punto de vista: “No soy nadie para tomar una decisión. Si esta chica está aquí debe haber una razón. Luché y subí al ring, como debía haber hecho. Nunca protesté. Nunca dije una palabra. Me adapto a las reglas, no decido”.

Además, añadió que fue lo que la llevó a detener la pelea: “Nunca experimenté nada similar. Recibí muchos golpes. Soy una luchadora y alguien que nunca se detiene ante el dolor. Con toda mi determinación y terquedad, no pude seguir adelante. Me duele muchísimo la nariz. Tengo el corazón partido”.

Angela Carini e Imane Khelif (John Locher / AP)

¿Qué sucederá con Imane Khelif en los Juegos Olímpicos de París 2024?

A pesar de toda la polémica generada, Imane Khelif continuará participando en los Juegos Olímpicos de París 2024 e incluso el COI ya ha emitido un comunicado

“Científicamente no hay nada que diga que es un hombre que pelea contra una mujer”, estableció el COI luego de los múltiple señalamientos sobre un supuesto caso de deportista transgénero en París 2024.

Imane Khelif ya se encuentra en los cuartos de final en boxeo peso wélter femenino y se enfrentará a Luca Anna Hamori el sábado 3 de agosto a las 09:22 horas, tiempo del centro de México.