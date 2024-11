Hoy miércoles 6 de noviembre, el Inter de Milán se enfrentará ante el Arsenal en la Jornada 4 de la Champions League y aquí te decimos a qué hora y dónde ver el partido en vivo.

La Jornada 4 de la Champions League continúa con más partidos emocionantes y el del Inter de Milán contra el Arsenal es uno de los duelos que no te puedes perder.

El Inter de Milán y el Arsenal llegan muy parejos a esta cuarta fecha de la Champions League ya que ambos suman los mismos puntos por lo que este será un partido bastante reñido.

Este mismo día también habrá duelos como el del Barcelona vs Estrella Roja, PSG vs Atlético de Madrid, Bayern vs Benfica, Feyenoord vs RB Salzburg, entre otros más.

¿Cómo llegan el Inter de Milán y el Arsenal a la Jornada 4 de la Champions League?

El Inter de Milán y el Arsenal será uno de los partidos más atractivos de esta Jornada 4 de la Champions League y ambos equipos buscarán conservar su invicto en este duelo.

El Inter de Milán se encuentra en el segundo lugar de la Serie A y viene de vencer a los Young Boys por un marcador de 1-0 en la Jornada 3 de la Champions League.

Por su parte, el Arsenal, quien se encuentra en el noveno lugar de la tabla por debajo de la escuadra Nerazzurri, viene de vencer al Shakhtar 1-0 aunque en la Premier League perdió ante el Newcastle United.

Tanto los Nerazzurri como los Gunners suman dos victorias, un empate y cero derrotas hasta el momento en la Champions League sumando 7 puntos.

¿A qué hora y dónde ver el partido del Inter de Milán vs Arsenal de la Champions League?

Hoy miércoles 6 de noviembre, el Inter de Milán y el Arsenal se enfrentarán en la Jornada 4 de la Champions League a las 14:00 horas, tiempo del Centro de México en el Estadio de San Siro.

Si no te quieres perder este emocionante partido, te decimos en dónde ver el partido del Inter de Milán contra el Arsenal de la Champions League en vivo.