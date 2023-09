El Inter Miami quiere seguir haciendo de su plantilla, la mejor de la MLS, es por eso que ahora quiere fichar a una estrella del Real Madrid.

El Inter Miami echó la casa por la ventana con el fichaje de Lionel Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets, pero no sería todo, pues quieren a un nuevo bombazo, aunque esta vez del Real Madrid.

Se trata de nada más y nada menos que de la estrella merengue, Luka Modric, quien ya tuvo contacto con David Beckham para convencerlo de ir a la MLS.

Y es que, de acuerdo con el ex jugador del Real Madrid, Pedja Mijatovic aseguró que Modric tiene ofertas de muchos equipos, incluyendo uno de Arabia Saudita pero la opción de ir al Inter Miami resultaría la más atractiva dado el contacto e interés del propio Lionel Messi.

“Ha recibido ofertas de Estados Unidos, de muchos equipos y de este en especial. Ya tuvo la de Arabia Saudí pero él quiso quedarse en el Madrid. El propio Messi personalmente se ha interesado en la posibilidad. En Croacia hace unos días Modric se vio con Beckham, donde estuvieron comiendo”, dijo para la Cadena SER.

Luka Modric inconforme en el Real Madrid

Sin duda alguna, uno de los motivos que orillaría a Luka Modric a cambiar de equipo, sería la falta de actividad en el Real Madrid.

Y es que, él mismo dijo que es difícil quedarse en la banca luego de su brillante trayectoria pero eso era decisión del técnico.

“Nadie está contento cuando no juega. Después de toda mi carrera, esa sensación me resulta especialmente extraña. Pero el entrenador lo decidió. No me. El Madrid quería que me quedase y yo tenía el mismo deseo. Mi única condición para quedarme era que me trataran como un jugador competitivo”, dijo.

Inter Miami y su próximo partido

El Inter Miami se enfrentará este sábado 30 de septiembre a New York FC a las 17:30 horas tiempo del centro de México.

El cuadro de Lionel Mess i tiene 32 puntos tras 29 encuentros y necesitan sumar más pues militan en el lugar 14 del Este.

