Inter de Milán vs Shakhtar chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Miércoles 21 de octubre a las 13:00 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.
- Partido: Inter de Milán vs Shakhtar
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Giuseppe Meazza
- Transmisión: Fox One o HBO Max
Inter de Milán vs Shakhtar: Fecha del partido de la Jornada 3 de la Champions League
Será el miércoles 21 de octubre de 2026 que se disputará el Inter de Milán vs Shakhtar de la Jornada 3 de la Champions League.
Inter de Milán vs Shakhtar: Hora para ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League
El miércoles 21 de octubre de 2026 a las 13 horas es el partido de la Jornada 3 de la Champions League: Inter de Milán vs Shakhtar.
Inter de Milán vs Shakhtar: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Champions League?
El partido Inter de Milán vs Shakhtar podrá verse a través de Fox One o HBO Max.
- Partido: Inter de Milán vs Shakhtar
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Giuseppe Meazza
- Transmisión: Fox One o HBO Max