¡Ya también le dicen ‘Papáchuca’! Chivas no puede ni en pretemporada, pues fue humillado por el Pachuca por 3-0 en la final de la Copa de la Paz que se jugó en Zacatecas.

Lo peor se avecina para las Chivas, dicen sus aficionados, mismos que se ha tenido que ‘tragar’ las constantes humillaciones al equipo en las diferentes competiciones.

El peor de los augurios se empieza a gestar hasta en la pretemporada, pues Chivas tuvo que medirse ante el Pachuca en una final, y los hidalguenses los destrozaron en la cancha.

Chivas ha iniciado la pretemporada de la peor manera, y le ha dejado a sus aficionados una prueba de lo que será el Apertura 2024 para ellos.

Pachuca arrolla a las Chivas en la Final de la Copa de la Paz

Chivas no da una ni en pretemporada, pues a pesar de tener a todo el equipo con sus estrellas, la plantilla no pudo hacerle frente a la ‘guardería’ del Pachuca en Zacatecas.

Chivas metió de titulares al Pocho Guzmán y hasta su nuevo fichaje ‘bomba’, pues Omar Govea vio sus primeros minutos vestido de Rojiblanco, pero a pesar de estos jugadores, Pachuca los humilló en la cancha.

Pachuca hizo un juego atractivo bajo el mando de Guillermo Almada, quien se ha encargado de hacer de los Tuzos un equipo potente, mismo que goleó 3-0 a las Chivas y se llevó el trofeo de la Copa de la Paz.

Luego de la humillación que tuvo Chivas ante Pachuca, el club informó que regresará a Guadalajara para seguir apuntalando al equipo de cara al Apertura 2024, pero ¿Y los refuerzos?

Concluye nuestro segundo partido en la Copa por la Paz.



Regresamos a Guadalajara a continuar con nuestro trabajo de pretemporada rumbo al Apertura 2024. pic.twitter.com/rEjGGdQz0U — CHIVAS (@Chivas) June 23, 2024

Chivahermanos critican los refuerzos de las Chivas para el Apertura 2024

Los Chivahermanos no están contentos con los refuerzos de las Chivas, pues la directiva del Rebaño Sagrado no les ha cumplido sus deseos.

No es que no hayan llegado refuerzos, ya que Chivas fichó a Daniel Aguirre, Omar Govea y uno que otro refuerzo que llega del Tapatío, sino que los Chivahermanos consideran que con estos fichajes no se llegará al título.

Es así que los aficionados de las Chivas quieren y exigen a un fichaje como Jordi Cortizo, pero este jugador es casi imposible de fichar debido a las negativas de Rayados por venderlo, por lo que deberán seguir anhelando fichajes.