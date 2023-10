En un análisis de los delanteros de la Selección Mexicana, Hugo Sánchez recordó la lesión que sufrió Raúl Jiménez a raíz del cabezazo de David Luiz, por lo que no dudó en reventarlo, ya que no se le olvida esa maldita entrada.

Raúl Jiménez estuvo cerca de retirarse del futbol a raíz de un cabezazo que le dio David Luiz cuando jugaba por el Wolverhampton, por lo que Hugo Sánchez dijo no olvidar ese triste episodio y arremetió contra el jugador brasileño.

El pentapichichi considera que esa jugada se pudo haber evitado y que si no hubiera pasado aquella terrible lesión, hoy en día, Raúl Jiménez sería uno de los mejores delanteros del mundo.

“Tristemente, David Luiz le ha hecho mucho daño a Raúl Jiménez y no se me olvida esa maldita entrada, que hizo David Luiz a Raúl, porque si no le hubiera hecho esa entrada, que pudo haberla evitado, estaríamos hablando de uno de los mejores delanteros del mundo, durante muchísimo tiempo”, dijo en Futbol Picante..

¿Qué le pasó a Raúl Jiménez?

Durante un partido de la Premier League entre el Arsenal y el Wolverhampton, David Luiz le dio un cabezazo a Raúl Jiménez que le causó una fractura de cráneo.

Esta lesión surgió a raíz de un tiro de esquina a favor del Arsenal, donde Raúl Jiménez despejó la pelota con la cabeza, sin embargo David Luiz llegó tarde a rematar, chocó al mexicano de llenó, lo que provocó que éste se desvaneciera y quedara inconsciente.

Posteriormente a los estudios realizados se dio a conocer que Jiménez, había sufrido una fractura de cráneo. El delantero de los Wolves fue sometido a una cirugía sumamente peligrosa, ya que corría riesgo su vida y ponía en duda su carrera futbolística.

Al final todo salió bien para Jiménez, quien estuvo un largo tiempo fuera de las canchas, donde incluso usa una banda en la cabeza hasta la fecha para disputar balones de cabeza.

Lo malo de esta lesión, fue que nunca volvió a ser el mismo Jiménez, pues su nivel recayó después de codearse con lo mejores delanteros del mundo.

Raúl Jiménez de a poco recupera su nivel

Raúl Jiménez quien la padeció a raíz de la fractura de cráneo y que tuvo tragos amargos a su regreso a las canchas, la vida de nuevo le sonríe al delantero mexicano, pues de a poco ha demostrado recuperar su nivel.

Tras su nula actividad y de no ser tomado en cuenta en los Wolves con Julen Lopetegui, Raúl Jiménez se vio obligado a cambiar de equipo, su llegada al Fulham hizo recuperar la confianza del mexicano, quien además de ser titular, volvió a ser ese referente en el tricolor, donde ha mostrado un mejor nivel.

