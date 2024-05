En el programa de Futbol Picante, el ex jugador y analista deportivo, Hugo Sánchez, afirmó que Igor Lichnovsky hizo “faltita” en el gol del Club América en el partido de semifinales contra Club Chivas.

Hugo Sánchez junto con otros colegas del programa, hablaron sobre la polémica jugada del gol de Israel Reyes a Club Chivas, en la que Igor Lichnovsky se apoyó en Orozco Chiquete para poder desviar el balón.

El periodista Fernando Cevallos fue de los primeros en señalar la posible falta de Igor Lichnovsky ya que si el árbitro la hubiera marcado, tal vez le hubieran anulado el gol al Club América tras revisarlo en el VAR.

“Pues si era falta de Lichnovsky en el gol con el que el América le gana a Chivas… El VAR lo tendría que haber anulado” escribió Fernando Cevallos en X.

¿Qué dijo Hugo Sánchez sobre la polémica falta de Igor Lichnovsky?

El analista deportivo Hugo Sánchez es de los que piensan y aseguran que Igor Lichnovsky cometió una falta cuando se recargó en Orozco Chiquete, en el gol del Club América a Club Chivas en las semifinales del Clausura 2024 de la Liga MX.

Esta acción causó muchas opiniones y críticas, sobre todo en redes sociales, pues a pesar de que muchos aseguran que Igor Lichnovsky hizo falta, llamó la atención que el árbitro no marcó nada y que los jugadores de Club Chivas tampoco reclamaron al momento.

“Saltó en décimas de segundo antes que el defensa, entonces al estar ya arriba, al momento que salta, abre los brazos, el defensa cuando salta después, su hombro se mete debajo de su brazo, no es que el se recargue en sus hombros, el salta antes y luego el otro salta y el hombro empuja ahí…para mi no es falta, es faltita y las faltitas en el área no se pitan” explicó Hugo Sánchez.

Incluso también se llegó a señalar otra falta en dicha jugada, en la que Ramón Juárez empujó por la espalda a un jugador del Club Chivas y tampoco la marcaron.

David Faitelson dijo que era falta de Igor Lichnovsky

El periodista deportivo, David Faitelson, también afirmó que hubo falta por parte de Igor Lichnovsky en la jugada del polémico gol en el partido del Club América contra Club Chivas en las semifinales del Clausura 2024 de la Liga MX.

“Me parece descarado que el VAR no haya llamado a revisar la jugada del gol del América por el abrazo de Lichnovsky, ahí está, no lo estoy inventando yo” dijo David Faitelson en el programa Línea de 4.

“Hay falta de Lichnovsky en la jugada del gol…Abraza al futbolista de Chivas…” escribió David Faitelson en su cuenta de X.

“Revisen la jugada del gol de Lichnovsky…¿Por qué el VAR no revisó la jugada?, ¿Por qué no llamaron al árbitro para que la viera?, ¿Por qué?” publicó Faitelson en X.