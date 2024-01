El hijo del Chucho Benítez, leyenda del Club América, dijo que asesinaron a su papá hace más de una década y que no murió de causas naturales en Qatar.

El hijo del Chucho Benítez, Fabiano, habló para Studio Futbol sobre cómo su padre habría sido asesinado tras haber salido del Club América al El Jaish en el año de 2013.

A través de un video compartido en redes sociales, el joven confesó tener información sobre la muerte del ex delantero de las Águilas que apuntaría a una conspiración en su contra.

“El instinto de uno, como hijo, como familiar, como esa persona que lo conoció. Era un joven sano, que no tomaba (alcohol), que estaba para su familia”, explicó.

“Me voy haciendo preguntas y digo ¿por qué? O sea ¿Cómo fue? Y bueno, he obtenido documentos donde yo, personalmente… No quiero culpar a nadie, pero yo creo, no creo, estoy seguro, que a mi papá lo asesinaron”, sentenció Fabiano.

Fabiano Benítez, hijo del 'Chucho' (+), dice estar "seguro" que a su padre lo "asesinaron", además, afirma tener pruebas. Fuerte testimonio.



🎙️: @f_sin_cassette pic.twitter.com/t32ZwpKWad — Xavier Segovia 🎙 (@xaviersegovia32) January 23, 2024

Chucho Benítez: El futbolista que se consagró como leyenda del Club América tras haber sido campeón de la Liga MX

El Chucho Benítez es uno de los delanteros que los fans del Club América recuerdan con mucho cariño, gracias a todas las alegrías que les entregó durante su paso por el equipo.

El atacante ecuatoriano se consagró como leyenda de las Águilas tras haber sido campeón de la Liga MX, después de varios años de ayuno para los azulcremas.

Además, formó parte de la historia de una de las finales más ‘hollywoodenses’ que ha podido tener el futbol mexicano, como lo fue aquél América vs Cruz Azul.

A más de 10 años de su partida, el nombre del Chucho Benítez sigue haciendo vibrar a los fanáticos que tuvieron la oportunidad de deleitarse con su talento para destrozar defensas y marcar goles por montón.

Chucho Benítez (Mexsport)

Club América: ¿Cuándo y contra quién juega la Jornada 3 del Clausura 2024?

El Club América no ha perdido ritmo tras haberse coronado campeón de la Liga MX el torneo pasado, pues continúa arrasando con sus rivales a diestra y siniestra.

Las Águilas visitarán al Club Necaxa el próximo sábado 27 de enero a las 21:00 hrs. en la cancha del Estadio Victoria para la Jornada 3 del Clausura 2024.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok