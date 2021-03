Henry Martín consideró que Ricardo Peláez menospreció a los jugadores de Chivas al hablar sobre elementos del América.

Siguen las declaraciones a días de que se juegue una nueva edición del Clásico Nacional entre las Chivas de Guadalajara y las Águilas de América. Ahora el que habló fue Henry Martín, delantero azulcrema que reaccionó a las declaraciones de Ricardo Peláez, director deportivo del Rebaño.

Cabe recordar que Ricardo Peláez señaló que, si pudiera, se llevaría a jugadores como Sebastián Córdova y el propio Henry Martín, quien aprovechó para agradecer el interés, pero aseguró que no se irá del América.

El delantero yucateco consideró que Peláez se equivocó al hablar sobre los jugadores de América que llevaría al Rebaño, pues es una forma de menosprecio a sus propios futbolistas.

"No debió decir eso, estuvo mal porque pone en entredicho que los jugadores que tiene no le han llenado. Uno agradece que se fijen, pero estoy bien aquí, feliz y no pienso hacer un cambio. Me queda mucho futuro por delante, así que gracias, pero no" Henry Martín

"Chivas no viene bien desde hace tiempo": Henry Martín

Sobre el partido que Chivas y América protagonizarán este domingo, correspondiente a la Jornada 11 del Guard1anes 2021, Henry Martín señaló que el Rebaño no viene en su mejor momento, pero no solo en este torneo, sino en los últimos años.

Sin embargo, señaló que el equipo no se confiará y no menospreciará al rival, sobre todo porque es un Clásico Nacional, en el que sólo importa sacar la victoria.

"No vienen bien desde hace varios torneos, por alguna situación que no sabemos con jugadores importantes pero por alguna razón no dan resultados y esto es un clásico y no importan los lugares, solo quien haga mejor las cosas" Henry Martín

Henry Martín, en contra del intercambio de camisetas entre jugadores de América y Chivas

Luego de la polémica que surgió en uno de los últimos partidos entre Chivas y América, donde jugadores de ambos equipos platicaron sonrientes e intercambiaron camisetas al final del partido, Henry Martín reveló que dentro del vestidor acordaron que no lo volverán a hacer.