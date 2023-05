Henry Martín, goleador del Club América, lamentó que los fans del equipo se hayan bajado del barco en el juego contra el Atlético de San Luis, cuando apenas se había jugado medio tiempo.

El Club América perdió el juego de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2023 contra el Atlético de San Luis, y aunque avanzó a semifinales, Henry Martín no quedó contento con el apoyo de los fans.

Sin embargo, los fans del Club América se desesperaron y despidieron al equipo con abucheos al finalizar el medio tiempo, algo que no le agradó a Henry Martín.

“Siempre es válida su manera de pensar, toda la gente es libre de hacer y decir lo que quiera, pero no lo compartimos”, advirtió Henry Martín este martes en las instalaciones del Club América.

¡MOLESTO POR LOS ABUCHEOS! 😡



Henry Martín no estuvo de acuerdo con los reproches de la afición en el partido del América contra San Luis 😶



"No se puede bajar nadie del barco al medio tiempo"

Henry Martín explota contra fans del Club América

El delantero Henry Martín explicó su enojo. “En lo personal salí muy enojado de la situación, porque si bien yo he vivido momentos de abucheo, momentos difíciles, considero y pienso que iba el medio tiempo”.

Argumentó que al equipo rival le faltaba hacer otro gol para eliminar al Club América, situación que no ocurrió. “Estábamos jugando muy mal, pero no se puede bajar del barco nadie a mitad del partido, eso es lo que no comparto”.

Henry Martín recordó que en una Liguilla siempre van a haber momentos difíciles, “entonces qué va a pasar. Necesitamos de todos, de la porra, de la directiva, del cuerpo técnico, del staff, de los mismos jugadores”.

Como futbolista, aceptó que tienen prohibido echarse para atrás en momentos complicados, porque eso indicaría que “no estamos listos para ser campeones”.

Henry Martín espera apoyo de fans contra el Club Chivas

Así que de cara a la siguiente fase en la que el Club América enfrentará al Club Chivas, Henry Martín pidió a los fans, que en caso de terminar el partido con un resultado negativo, pueden abuchearlos.

“No la vamos a tragar, de aceptar cuando las cosas no salen, pero el apoyo antes debe ser incondicional”, sentenció Henry Martín.

