Héctor Herrera, es uno de los jugadores que al parecer Jaime Lozano ya borró de la Selección Mexicana, pues no estaría presente en los próximos partidos.

De acuerdo con información de David Medrano, Héctor Herrera no sería considerado por Jaime Lozano para los próximos partidos de la Selección Mexicana.

Cabe recordar, que el combinado nacional se medirá ante Honduras en el próximo partido pero la realidad es que el jugador de la MLS que era común verlo en el Tri, ahora no estaría presente.

“Héctor Herrera no está considerado por Jaime Lozano para los juegos vs Honduras, por ello la Femexfut no envió convocatoria de apartado a Dynamo de Houston”, escribió el periodista.

Los comentarios de los fans, no se hicieron esperar, pues para muchos es una buena noticia el hecho de que ya no fuera considerado en el esquema.

“Esto debería de ser para alegrarnos, ya es hora de sacar a los ancianos de la selección”, se lee.

“Gracias a Dios, solo falta el Ochoa y Jiménez para renovar a la selección!”, escribió un usuario.

Gracias a dios, solo falta el Ochoa y Jiménez para renovar a la selección! 🤷🏽‍♂️ — Armand_XTR ® (@XtrArmand) November 3, 2023

Héctor Herrera en la Selección Mexicana

Cabe recordar, que Héctor Herrera no ha sido tomado en cuenta desde que se fue a la MLS.

Incluso en una entrevista con Fox Sports se quedó de eso y aseguró que el hecho de irse a la MLS ha hecho como si no existiera.

“La solución para todo el mundo de la Selección Mexicana juega en MLS, que es Carlos Vela. ¿Por qué los demás no podemos ser elegibles? Parece que todo lo que hemos vivido en el Tricolor se borra de un momento a otro. Vengo a la MLS y ya no existo”, mencionó.

Selección Mexicana vs. Honduras

La Selección Mexicana se enfrentará a Honduras el próximo 17 de noviembre.

Será un partido correspondiente a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, por lo que Jaime Lozano intentará ir por la victoria.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok