El Gullit Peña pondrá fin a su breve paso en el futbol amateur de México y, tras el parón en la liga de Emiratos Árabes Unidos, viajará de nuevo a medio oriente para emprender una nueva aventura con un nuevo equipo.

El Gullit Peña quien estuvo en la filas del Deportivo Combate, club que milita en la Liga Premier de Hermosillo en Sonora, México, dejará al equipo tras estar desde el pasado mes de agosto. El jugador mexicano viajará de nueva cuenta a medio oriente para firmar con un nuevo equipo.

Se desconoce cual será el nuevo equipo del Gullit Peña

El mediocampista mexicano, el Gullit Peña publicó una storie en su cuenta de Instagram donde se puede ver que viajará este sábado 23 de septiembre rumbo al Oriente Medio. Sin embargo hasta el momento se desconoce cual será su nuevo equipo.

De hecho en la foto que publicó, el Gullit Peña se observa un boleto de avión rumbo a Houston, Texas (EEUU), de donde saldrá el vuelo que lo llevará a los Emiratos.

Cabe destacar que el Gullit dejó Al Dhaid a pesar de tener contrato, ahora regresará a los Emiratos para fichar con un equipo de ese mismo país, aunque no se tiene claridad a qué equipo llegará.

De acuerdo a Morris Pagniello, representante del jugador mexicano, indicó en una entrevista el pasado mes de julio, que equipos de Catar, Bahrein, Omán e incluso Arabia Saudita mostraron interés en el mediocampista.

Al Dhaid no le dio permiso al Gullit Peña de jugar con Deportivo Combate

Aunque hace unas semanas del Deportivo Combate había anunciado al Gullit Peña como refuerzo, el Al Dhaid no le dio permiso de jugar, pues su representante señaló que se mantenían negociaciones para resolver su futuro, por lo que de momento solo se estuvo entrenando con ese equipo.

“No le autorizó el Al-Dhaid. No, no va a poder hacer eso, porque en los próximos días ya tenemos cerrado su futuro club. Se está entrenando ahí, pero no va a poder jugar porque él tiene que venir de vuelta para Asia, esta parte del mundo, entonces no va a ser posible que él juegue, ni por amistad ni por dinero, no va a poder jugar esos partidos” indicó su representante para Espn.

