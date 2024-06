Gervonta Davies enfrentará a Frank Martin, en un pelea que ha levantado muchas expectativas pese a los 14 de inactividad de 14 meses que tiene ‘The Tank’.

Gervonta Davis, ostenta una marca invicta de 29 peleas, 27 de ellas terminaron por nocaut; en esta ocasión el peleador originario de Baltimore expondrá su título de Superligero de la AMB ante Frank Martin.

Martin de 29 años de edad, también ostenta un récord invicto, 18 peleas, 12 de ellas por la vía del cloroformo; cabe destacar que Gervonta aseguró que lo podrá noquear en el noveno round, además de arremeter durantemente contra Frank.

“Sólo le preocupa no quedar noqueado. No le preocupa ganar. Está tratando de no ser noqueado. Todo ese movimiento que tiene es sólo juego de pies fingido, es regular. Mediocre”.

¿Cuál e la postura de Gervonta Davis tras su inactividad?

Gervonta Davis se ha mostrado con demasiada confianza previo a su enfrentamiento ante Frank Martin, y consciente de su inactividad, está seguro que puede salir victorioso.

“No he subido al ring en 14 meses. Al estar tanto tiempo fuera, no sé cómo me sentiré al subir al cuadrilátero de nuevo. (...) No dejo que muchas cosas me molesten. Sé que puedo adaptarme a la situación en la que estoy. He tenido que superar muchas cosas”, declaró Davis ante PBC.

Después cambio su versión y aseguró que dará un gran espectáculo ante ‘The Ghost’ este sábado en Las Vegas.

“Ven este sábado, porque será una gran pelea con una gran cartelera. No tomes tus palomitas de maíz ni tu jugo, quédate encerrado. Porque he estado encerrado durante mucho tiempo y mi devolución será una gran actuación el sábado por la noche”.

Por otro lado, Frank Martin aseguró que es una gran oportunidad para él, además de asegurar que no está de paseo y buscará hacerse con el cinturón de la AMB.

“Me encuentro bien. Llevo un buen tiempo entrenando”, dijo Martin por su lado. “Estoy muy enfocado, concentrado. Ya sabes, todo el objetivo es venir aquí y vencerlo. Estoy listo para tomar el lugar y estoy aquí por una razón. No estoy aquí sólo para estar aquí”, declaró.

Gervonta Davis vs Frank Martin (John Locher / AP)

¿Cuándo y dónde ver la pelea de Gervonta Davis vs Frank Martin?

La pelea entre Gervonta Davis y Frank Martin se llevará a cabo este sábado 15 de junio, en el Grand Garden Arena, a las 21:00 horas tiempo de Centro de México.

Este gran evento deportivo será transmitido por TUDN en televisión de paga, mientras que en tele abierta será Canal 5 quien lleve la transmisión y por streaming VIX y Star Plus.