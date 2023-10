Gerardo Martino explotó contra un periodista que le hizo dos preguntas bastantes complicadas una fue relacionada con la Selección Mexicana.

Sin duda alguna la gestión de Gerardo Martino en la Selección Mexicana dejó mucho que desear y hasta el momento sigue siendo dando de qué hablar.

Ahora, el técnico del Inter Miami explotó contra un reportero que le hizo una pregunta directa sobre su opinión del estado actual de la Selección Mexicana.

El periodista hizo directamente la siguiente pregunta que hizo enojar al estratega: “Dicen que juega mejor el equipo mexicano con Jimmy Lozano que usted , ¿cuál es su postura?” dijo.

Gerardo Martino de inmediato respondió y le preguntó que si era mexicano, algo que el reportero negó pues aclaró que es hondureño: “¡Uh, pero vino con todo! Con los tapones de punto usted esta noche, bien; ustedes es mexicano, ¿no?”, exclamó Martino.

Fuerte cruce entre el DT del Inter, Gerardo Martino, y un periodista mexicano ante dos preguntas punzantes.



Una sobre el supuesto fracaso del equipo floridano y otra sobre TRI mexicano. pic.twitter.com/6u5WQzAWLj — Ivan Kasanzew🎬 (@IvanKasanzew) October 22, 2023

Gerardo Martino explota contra periodista

Luego de la pregunta sobre la Selección Mexicana, Gerardo Martino le cuestionó al reportero que a partir de qué momento analizaba la situación y le exigió que le respondiera.

“Si juega mejor, bienvenido sea porque significa que ha sido para bien, porque las comparaciones no habría que hacerlas en este proceso que ha empezado, y que terminen en buena forma..Los recambios que se produjeron fueron en enero, febrero, marzo, ¿usted recuerda?”, exclamó.

Pero luego, el DT continuó reclamando y prefirió pasar con otra pregunta, p ues lo consideró una falta de respeto.

“Pero usted desde cuándo lo analiza, ¿en qué momento? No se escuche usted solo. Yo le hago una pregunta para que me la conteste; porque si no, habla usted solo, si no no le contesto. Dale, vamos a otro, falta mucho al respeto este hombre... Sí, sí, absolutamente; por ser un hombre grande, demasiado”, sentenció.

Inter Miami y su próximo partido

El Inter Miami, cayó contra Charlotte este sábado 21 de octubre en la MLS.

No obstante, el equipo viajará a China con su primera gira internacional en donde sostendrá 2 partidos amistosos con equipos de dicho país.

