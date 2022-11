Gerard Piqué ya tiene claro cuál es el siguiente paso que debe dar tras retirarse del FC Barcelona, revelando que buscará la presidencia del equipo en entrevista con Ibai Llanos.

Gerard Piqué platicó con el streamer español, Ibai Llanos, sobre su retiro del futbol profesional y el FC Barcelona, así cómo el rumbo que tomará luego de decirle adiós a la escuadra catalana.

El defensor central de 35 años de edad fue sincero, y sin rodeos confesó su deseo de ser el presidente del Barça, aunque no en un futuro inmediato.

“En algún momento me apetecerá. Ahora mismo no lo tengo en la cabeza. Tengo ganas de hacer otras cosas (...) Veremos en un futuro, algún día me gustaría ayudar al club de mi vida a explotar todo el potencial que tiene” comentó.

Piqué vistió los colores del conjunto blaugrana durante 14 años, mismos en los que fue vital para conseguir una oleada de títulos en distintas competencias.

FC Barcelona (PAU BARRENA / AFP)

Gerard Piqué ya tenía decidido retirarse del FC Barcelona mucho antes del Mundial de Qatar 2022

Gerard Piqué comentó en entrevista con Ibai Llanos que su decisión de retirarse del FC Barcelona ya estaba tomada desde mucho antes del parón para el Mundial de Qatar 2022.

“Hubo algún día de estos que estaba entrenando en el Camp Nou después del partido y estuve a punto de ir al vestuario y decir ‘se acabó’...” señaló.

“Empezaron a caer lesionados y dije ‘no puedo dejar a mi equipo ahora’, me fijé el parón del Mundial como fecha límite, porque sé que después del Mundial estos jugadores ya se iban a recuperar” finalizó.

El central español terminó por agregar que se habría retirado desde los 30 años por su amor al Barcelona, todo esto si el equipo no lo hubiese renovado en aquél entonces.

Gerard Piqué (Michael Probst / AP)

Gerard Piqué: Palmarés con el Barcelona

8x LaLiga

7x Copa del Rey

1x Supercopa de España

3x Champions League

3x Supercopa de Europa

3x Mundial de Clubes

