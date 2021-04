Georgina Rodríguez recibió más de un millón de likes luego de compartir una publicación donde posa en bikini y luce un cuerpo de ensueño.

Georgina Rodríguez lo hizo una vez más, al compartir una publicación donde posó con un bikini y por su puesto que también lució su figura de ensueños.

La pareja de Cristiano Ronaldo consiguió casi dos millones de likes en cuestión de minutos, dejando asombrados a sus poco más de 24 millones de seguidores.

No es la primera vez que la guapa modelo comparte una fotografía con los bikinis de la marca de trajes de baño italiana F**K , de la cual se convirtió en imagen de los sensuales y elegantes conjuntos.

Se sabe que Georgina Rodríguez siempre ha sido una fiel amante de la moda y el modelaje, y con esa belleza que tanto caracteriza a la joven pareja del “Bicho” , ha sabido convertirse en embajadora de marcas de suma importancia.

Incluso en los últimos días la vimos compartir su más reciente shooting que realizó con una de las marcas más reconocidas de joyería y relojería, Chopard.

Georgina Rodríguez incursiona en la moda con su propia marca

A principios de febrero, Georgina Rodríguez presentó su marca de ropa llamada “OM by G” , donde en cuestión de minutos su primer chándal rojo se agotó.

Y aunque se podría considerar que el precio por cada prenda no es tan accesible, todas mueren por el conjunto, si quieres comprarlo por separado tendrás que pagar la cantidad de 108 euros (2500 pesos) o si es en conjunto 217 euros (poco más de 5 mil pesos).

Claro que no podríamos no esperar que Georgina Rodríguez no tenga éxito en este proyecto, pues aparte de que le ha puesto mucho empeño, está acompañada de su famosa pareja Cristiano Ronaldo.

Georgina Rodríguez está explotando las redes

Georgina Rodríguez se ha convertido en una de las influencers más reconocidas y famosas, alcanzando un considerable número de followers, colocándose por debajo de la radiante actriz española Ester Expósito.

Sin embargo, no dudamos que en algún momento, la guapa modelo desplace a la actriz que le dio vida a 'La Marquesita' en la serie que explotó en Netflix, 'Élite'.