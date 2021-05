Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo nos presumieron su amor al viajar en su jet privado.

Una publicación por parte de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, cautivó a millones de seguidores, luego de que la pareja posara en su máxima comodidad.

A bordo de su jet privado, el Gulfstream modelo G200 que adquirió por 25 millones de dólares (500 millones de pesos) , el cual únicamente se fabricaron 200 unidades, y en esta ocasión nos mostraron una parte que no conocíamos.

Georgina Rodríguez fue la encargada de enseñarnos que el aeroplano cuenta con un asiento que se convierte en cama.

Aunque usualmente los vuelos que suelen hacer la pareja y familia del astro portugués no son muy extensos, no se puede negar que es un plus bastante confortable.

Pero por otra parte la publicación que resalto fue la de Cristiano Ronaldo, ya que no normalmente no comparte fotos de su vida privada y se mantiene más activo con cosas de su profesión.

La fotografía la acompaño de un hashtag #momentosadorables y un emoji de una pareja enamorada.

CR7 y Georgina vuelan juntos luego de un largo tiempo



Hace tiempo no veíamos subir a Cristiano Ronaldo y a Georgina Rodríguez juntos a su jet privado, pues la última vez que la guapa modelo e influencer viajó lo hizo a Francia.

Ese día las especulaciones sobre el posible fichaje de CR7 con el París Saint-Germain se hicieron mayores, luego de que se pensara que Georgina Gio pudo ir a buscar casa.

En esta ocasión no se sabe cual es su destino, pero probablemente se mantendrán dentro del continente europeo.

¿Cuál será el futuro de Cristiano Ronaldo?



Mucho se ha hablado del regreso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid y aunque en ocasiones se ha desmentido este rumor, se han señalado otros clubes como el PSG e incluso el Manchester United.

Aunque la realidad es que hasta solo se tratan de rumores, aunque para los portugueses llegó uno que les hizo brillar la mirada.

Según información del periodista de SportMedia Set, Claudio Raimondi, el delantero de la Juventus podría llegar nuevamente al equipo con el equipo con el que debutó profesionalmente, el Sporting C.P.

¿Podrá ser posible? ¿Hará su retiro donde todo comenzó?