Monterrey perdió a su hombre gol para los octavos de final de la Leagues Cup, el delantero sufrió una fractura y causó baja para lo que resta del torneo. Este certamen ha sido un calvario para los equipos de la Liga MX, donde predicaron los malos resultados con arbitraje localista.

La logística de la Leagues Cup ha sido de lo peor y los más perjudicados fueron los equipos mexicanos, donde el Club León perdió uno de los vuelos para trasladarse a uno de sus encuentros.

Siendo así que se tuvo que posponer el juego ante LA Galaxy, ya que los jugadores de la fiera quedaron varados en el aeropuerto.

Otro de los casos fue el encuentro entre Club Chivas y Cincinnati el cual tuvo que ser suspendido y ser reaunudado al día siguiente por una tormenta electrica.

A esto le sumamos el estado físico de las canchas y el arbitraje que un sin fin de ocasiones ha favorecido a los equipos de la MLS. Con todos estos detalles la Liga MX debería pensar dos veces en volver a participar en este torneo.

Arbitraje localista en la Leagues Cup

La Leagues Cup que se disputa en Estados Unidos ha dejado un arbitraje localista, pues en más de una ocasión los equipos de la MLS se han visto favorecidos.

A lo largo de la Leagues Cup, jugadas polémicas han marcado el rumbo de algunos encuentros, el arbitraje ha demostrado ser localista a pesar de contar con la ayuda del VAR, donde los más favorecidos han sido los equipos de la MLS.

En difernetes encuentros se dio esta situación, algunos de los equipos perjudicados fueron el Club Chivas, quien sufrió una expulsión en su primer encuentro que le costó la derrota.

Por su parte al Atlas FC lo acuchillaron frente al New England al sancionarle un penal que no era, al Club América le anularon un gol por posición adelantada inexistente. Por su parte a Rayados de Monterrey no le sancionaron un penal tras una mano clara dentro del área.

En fin, han sido muchas jugadas que han marcado el rumbo de los partidos, principalmente en los encuentros de los equipos de la Liga MX, donde el arbitraje ha influido a favor de la MLS.

Fractura Germán Berterame

A demás del arbitraje localista, ha dejado lesionados para los equipos mexicanos, uno de ellos ha sido German Berterame, quien será baja para lo que resta de la Leagues Cup por una fractura.

Otro de los problemas a los que se enfrentan los equipos de la Liga MX, son las canchas sintéticas, donde Germán Berterame ha sido el más perjudicado al sufrir una fractura.

En el encuentro frente a Portland Timbers, Germán Berterame salió de cambio al sufrir una fuerte lesión, después de que los tachones se le atoraran en el pasto sintético y su rodilla sufriera la peor parte.

Rayados de Monterrey comunicó que su jugador sufrió una fractura, por lo que regresará a Nuevo León para llevar su rehabilitación. Cabe destacar que dentro de este torneo, no es la única cancha artificial, por lo que aún lo equipos de la Liga MX tendrán con lidiar con esta situación.

