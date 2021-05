México.- Florian Thauvin, el refuerzo bomba de Club Tigres, aseguró que André-Pierre Gignac fue quien lo invitó al Club Tigres, pues le contó acerca del proyecto que se viene para el futuro.

En conferencia de prensa, Florian Thauvin aseguró que siempre ha sido un “enamorado de Latinoamérica”, de ahí que aceptara la invitación de André-Pierre Gignac, quien es la máxima figura del Club Tigres.

“Siempre he estado enamorado de Latinoamérica, el fútbol es mi pasión y quiero encontrar mucha diversión. Es un club que lo ilustra bien. Dédé (Gignac) tuvo un papel importante, fue él quien me llamó para contarme sobre el proyecto. Hablé con los líderes y de inmediato me emocioné. Vi a un equipo divirtiéndose, fue muy fácil avanzar y llegamos a un acuerdo”

Florian Thauvin