Florian Thauvin ignora al Guerrerito, voz oficial del Volcán y se disculpa a través de sus redes sociales.

Y es que los aficionados criticaron a Florian Thauvin por dejar al emblemático personaje con la mano estirada y no responder a su saludo.

Tras su celebración de gol al minuto 48, el Guerrerito quería estrechar su mano con el galo pero el jugador simplemente no volteó.

En ese sentido, las redes sociales comenzaron a tundir al jugador, incluso el periodista Paco González señaló que le pareció una falta de respeto el que lo haya ignorado.

“Que feo ignoraron a Guerrerito!!! Cada quien es libre de festejar como quiera… pero no sé, no me gustó. Guerrerito (La voz del Universitario) es un histórico de Tigres y merece respeto”, escribió.

Pero de inmediato, Thauvin ofreció disculpas: “Una disculpa , no lo vi en el momento por eso le pide perdonarme”, se lee.

Club Tigres vs Cruz Azul

Club Tigres empezó el torneo con el pie izquierdo, pues cayó contra Cruz Azul, equipo que inició sin refuerzos.

Pese a todo, los celestes lograron imponerse en la primera mitad y Rafael Baca puso la ventaja al minuto 16 del partido.

Sin embargo, el galo Florian Thauvin quien es el jugador mejor pagado de la liga puso el empate al minuto 48.

Todo cambió cuando un error de Sebastián Jurado hizo que los felinos empataran. Sin embargo, un penal a favor de Cruz Azul les dio la victoria.

Miguel Herrera culpa al arbitraje

Miguel Herrera culpó al arbitraje de la derrota de los felinos, pues aseguró que el silbante benfició a los celestes.

“Estamos frustrados, esa es la realidad, hay que trabajar en la cancha, pero con la mano en la cintura te echan a perder el trabajo”, dijo en referencia al trabajo del árbitro Óscar Macías.

