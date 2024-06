Luego de perder la gran final del torneo Clausura 2024 de la Liga MX Femenil, el Club América habría cerrado el fichaje de una figura del FC Barcelona que se despidió entre aplausos del equipo.

El domingo 9 de junio presenciamos un emotivo momento en el futbol femenil, pues una figura del FC Barcelona se despidió de su estadio entre aplausos para su nueva aventura con el Club América.

Sandra Paños, una de las mejores porteras del mundo, se despidió de su equipo este domingo 9 de junio, por lo que muchos afirman que será refuerzo del equipo azulcrema en la Liga MX Femenil.

Así fue la despedida del FC Barcelona de Sandra Paños, posible refuerzo del Club América

Sandra Paños, posible refuerzo del Club América, vivió su último partido como portera del FC Barcelona este domingo 9 de junio en el Estadio Johan Cruyff.

La despedida de Sandra Paños, posible refuerzo del Club América, fue muy emotiva, pues todos los aficionados presentes en el Estadio Johan Cruyff se pudieron de pie para agradecer su defensa al arco del FC Barcelona.

Compañeras. Rivales. Todo el Johan Cruyff en pie para despedir a una leyenda del @FCBfemeni 👏👏👏



HONORES A @sandra_panos1 🔵🔴#LigaFenDAZN ⚽ pic.twitter.com/POVxcOxxEO — DAZN España (@DAZN_ES) June 9, 2024

Además, la guardameta agradeció el apoyo a sus compañeras, directiva del equipo, familiares y a todos los aficionados del equipo catalán.

“Sinceramente puede que haya sido el año más complicado pero en el que más he aprendido y he crecido de manera personal y profesional. Estoy muy orgullosa de tenerlas a mi lado porque son el motor de mi vida. No es fácil irse de un lugar donde has sido tan querida, feliz y realizada y por eso estaré eternamente agradecida de haber pertenecido al Barca. El Barca siempre será mi casa, visca Barca siempre”, mencionó.

¿Cuándo inicia el Apertura 2024 de la Liga MX Femenil?

Luego del rumor de que Sandra Paños podría ser refuerzo del Club América en el Apertura 2024 de la Liga MX Femenil, nadie se quiere perder el inicio del certamen.

La temporada de la Liga MX Femenil iniciará el 21 de junio con el partido por el Campeón de Campeones, aunque el Apertura 2024 iniciará unos días después.

El torneo Apertura 2024 de la Liga MX Femenil iniciará el próximo 27 de junio y finalizará con el partido de la gran final de la competencia que se jugará el 25 de noviembre.