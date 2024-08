Parece ser que una de las figuras de los últimos tiempos de Tigres, esté cerca de salir del equipo, ya pidió su venta por falta de minutos.

Luis Quiñones se encuentra entrenando por separado con Tigres debido a que no está conforme con las decisiones de su entrenador: Veljko Paunovic.

El colombiano ya pidió su salida del club, la razón es que ha perdido la titularidad y exige tener más minutos. Además no la única cosa que lo tiene molesto.

Y es que la afición ha mostrado su enfado con Luis Quiñones, ya que cada vez que salta a la cancha recibe abucheos. Esto también se puede ver en reacciones de redes sociales.

Aficionados de Tigres no muestran su tristeza sobre la posible salida de extremo, todo lo contrario. Se pueden ver comentarios como: “Es la oportunidad perfecta para que, por fin se vaya; esperemos que sí se concrete.”

¿Cuánto tiempo ha jugado Luis Quiñones desde la llegada de Veljko Paunovic?

Ya conocemos la situación de Luis Quiñones con Tigres, pasemos a ver que tan cierto es que no cuenta con minutos bajo el mando de Veljko Paunovic.

Recordemos que Tigres cambió de entrenador de manera sorpresiva a finales del torneo pasado y designó a Veljko Paunovic. El serbio ha tenido poco tiempo, pero se puede intuir lo de Quiñones.

Resulta que Luis Quiñones ha jugado 172 minutos en este Apertura 2024, eso quiere decir el 50% del tiempo posible. Sin embargo en la Leagues Cup perdió protagonismo, solo tuvo el 25% de minutos jugados.

Figura de Tigres pide su salida del equipo (JONATHAN DUENAS / Mexsport)

El paso de Luis Quiñones en Tigres y su posible salida

Luis Quiñones llegó en 2016 a Tigres, sin embargo para consolidarse se tardó un tiempo. En su arribo fue cedido a Pumas, luego a Lobos BUAP y al Toluca.

No fue hasta el 2018 que se logró hacer de un lugar en Tigres y bueno, lo que siguió fueron campeonatos y campeonatos. Fue 3 veces campeón de la Liga MX, una vez de la Concachampions y levantó 2 veces el Campeón de Campeones.

En la actualidad, no se ve clara su salida. Ya que el equipo regio no ha recibido ofertas por el colombiano, además no lo dejarán ir tan fácil, ya que tiene contrato hasta junio del 2025.