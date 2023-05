El futbol mexicano está al rojo vivo luego de las declaraciones de Fidel Kuri en entrevista con David Faitelson sobre su encarcelamiento por supuestamente haber sido responsable de fraude de poco más de 139 millones de pesos en 2021.

Fidel Kuri habló en exclusiva para el canal de YouTube de David Faitelson sobre su detención hace un par de años y culpó a varios directivos y ex “altos mandos” de la Liga MX, de ello.

El propietario de los extintos Tiburones Rojos de Veracruz no se guardó nada, y señaló como culpables de todo lo que tuvo que pasar a personajes como Alejandro Irarragorri, de Grupo Orlegi, al ex presidente de la liga; Enrique Bonilla, entre otros.

“Están inmiscuidos varios personajes; está Grupo Salinas, Irarragorri... la Federación Mexicana de Futbol, Enrique Bonilla que le servía a Televisa, Gustavo Guzmán que le servía a TV Azteca, la licenciada Peniche... Íñigo Riestra, fueron los que armaron todo el tema”, sentenció.

“ Me tuvieron secuestrado 13 meses , 33 millones de segundos ¿por qué?, para que no esté dando guerra.. Y mira, ahí están las consecuencias, si me hubieran hecho caso hace 10 años, se hubieran evitado hacer el ridículo en el Mundial”, finalizó.

Fidel Kuri pide no engañar al aficionado mexicano con “falsas promesas”

Fidel Kuri no tuvo temor en pronunciarse en contra de los movimientos que muchos directivos han hecho en los últimos años y de sus “falsas promesas” en vías de mejorar el futbol mexicano.

Puso como ejemplo lo dicho por Jesús Martínez, dueño del CF Pachuca y el Club León , hace un par de semanas; donde prometió que dejaría a su hijo a cargo de los Panzas Verdes para cumplir con las reglas sobre la multipropiedad en la Liga MX.

“¿Cuál multipropiedad? Que me den mi Veracruz y podemos comprar otro, entonces me quedo uno yo y uno mi hijo. ¡Por favor! Que no engañen a la gente y menos a los aficionados”, comentó.

“Tenía que haber pagado 120 millones, pero como yo era Fidel Kuri, me cobraron 139 millones 200 mil pesos”, explicó el dueño de los Tiburones Rojos de Veracruz.

Fidel Kuri. (Mexsport)

Tiburones Rojos de Veracruz: Palmarés

2x Liga MX | 1945-1946 y 1949-1950

2x Copa MX | 1947-1948 y Clausura 2016

1x Liga de Ascenso | Invierno 2001

