Fernando Platas considera ‘ley mordaza’ de Conade al condicionar becas a los atletas mexicanos.

Fernando Platas, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, dio su opinión sobre las nuevas reglas impuestas por la Comisión Nacional del Deporte (Conade).

Fue hace unos días cuando se dio a conocer una actualización en el reglamento, en el sentido de que para recibir los apoyos, las becas por parte del organismo.

Los atletas de alto rendimiento deberán abstenerse de criticar a las autoridades en redes sociales, y entrevistas , que para Fernando Platas es un paso hacia atrás en el intento de reactivar el deporte mexicano.

Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez en Tokio 2021 (Dmitri Lovetsky / AP)

Las becas van desde los mil 700 pesos hasta los 75 mil. Para un atleta que practique un deporte que no tenga la categoría olímpica, la cantidad máxima será de 21 mil 500 pesos .

En el apartado donde se habla de conducta, se recalca que el atletas deben: “Ser responsable por todas las declaraciones que emita en cualquiera de las redes sociales en las que me desenvuelvo, no dañaré a la imagen institucional y/o cualquiera de los representantes del Sistema Nacional de Cultura Física y Deportes”.

Fernando Platas considera que Conade aplica una ley mordaza

Fernando Platas aseguro que esta medida parece ser una ley mordaza, pues trastoca un derecho humano fundamental, como la libertad de expresión.

“Es una lástima que se esté hablando de esto. Creo que las reglas que se pusieron para recibir apoyos es muy bueno, la prioridad es el deporte, pero trastocar un derecho tan fundamental como lo es el opinar… La libertad de expresión es básica en todas las actividades. Reitero, de esto no es lo que se debería de hablar, sino de los atletas, de las competencias”.

En el reglamento, se señala que de todos los miembros del SINADE (Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte), no se puede hablar, así que ni de los dirigentes de federaciones y demás.

“Siento que esto no estuvo bien pensado. Los atletas en cierto sentido deben de señalar cuando no se está cumpliendo con algún apoyo, con algún entrenamiento, con los materiales que se deben de tener. No es lo mejor que puede pasar”. agregó.