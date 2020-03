Anuncia Conade baja de Fernando Martínez tras ser acusado por violencia de género

La Sedena también hizo lo propio con el Sargento Segundo debido a la gravedad de las acusaciones.

México.- Ana Guevara, titular de la Conade, dio a conocer que el atleta Fernando Martínez causó baja del organismo luego de que su expareja, Edna Quintanilla, lo denunciar en redes sociales por violencia de género.

Asimismo, Ana Guevara señaló que Fernando Martínez, medallista de oro en Juegos Panamericanos, también causó baja de la Sedena , donde tenía el rango de Sargento. De modo que podría ser juzgado en los tribunales civiles y no en los militares.

“Vamos a tomar cartas en el asunto. Recientemente anunciamos aquí el protocolo de 'Cero Tolerancia' y nos tenemos que apegar a él. Recibimos ya por parte de Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) la baja del atleta para que pueda seguir su caso como civil.

“En el caso nuestro automáticamente causa baja también de beca en tanto se esclarezca la situación legal y se llegue a una determinación, pero derivado de que acabamos de aplicar el protocolo de 'Cero Tolerancia' pues tenemos que ser congruentes con el tema, por lo tanto causa baja en lo inmediato”.

Fernando Martínez, campeón de 5 mil metros en Panamericanos Lima 2019, causó baja de Sedena y Conade tras las acusaciones de su expareja Edna Quintanilla por violencia física y psicológica 👇🏻@record_mexico pic.twitter.com/PfxgPZLzQB — Jocelin Flores (@Jocelinflores) March 19, 2020

¿Qué pasó entre Martínez y Quintanilla?

Fue el pasado 11 de marzo cuando Edna Quintanilla denunció en Instagram a Fernando Martínez por haberla golpeado e incluso amenazarla de muerte, tanto a ella como a su familia.

“Las agresiones pasaron de ser verbales a físicas. La primera vez que me violentó físicamente fue cuando pasamos un fin de semana en Toluca… tuvimos una discusión abordo de un carro y él me jaló del pelo. Además, me amenazó de muerte. Literalmente me dijo: ‘quieres que te mate, perra’”.

Cabe señalar que en dicha publicación, Quintanilla reveló que fueron las protestas llevadas a cabo el Día Internacional de la Mujer las que la inspiraron a denunciar a su presunto agresor.

Fuentes de la @SEDENAmx nos confirmaron que el medallista Fernando Martínez, causó baja como sargento segundo auxiliar, para enfrentar las acusaciones de violencia fisica y psicologica a su ex pareja, Edna Quintanilla. Esto fue lo que nos dijo el abogado de la joven: pic.twitter.com/dXTd6Q0dtj — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) March 18, 2020