Luego de su polémica salida de Chivas, Fernando Gago ya fue presentado como técnico de Boca Juniors, club en el que fue formado como jugador.

En esta nueva etapa que Fernando Gago está iniciando en Boca Juniors, no se olvidó de las críticas que recibió en México por como se dio su salida de Chivas y mandó una indirecta al respecto.

“El que me quiera creer bien, me cree, el que no me quiera creer, que no me crea...”, sentenció el estratega durante su presentación en Argentina, luego de asegurar que el primer acercamiento del club xeneize se dio apenas el pasado martes.

Gago firmó su vínculo con Boca y es el nuevo entrenador Xeneize.



¡Bienvenido a casa, Fernando! 💙💛💙 pic.twitter.com/rnQ1dv8Lyz — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 14, 2024

Además, el estratega argentino aseguró que la decisión de llegar al club de Buenos Aires fue “muy fácil de tomar”, por la historia que tiene con el equipo.

Fernando Gago tuvo primer entrenamiento con Boca 9 días después de negar contactos

A pesar de que en la conferencia de prensa después del Chivas vs Atlas la prensa cuestionó en repetidas ocasiones a Fernando Gago sobre el interés de Boca, el estratega evitó dar una respuesta concreta.

Sin embargo, apenas han pasado 9 días de aquella conferencia de prensa y hoy Fernando Gago ya fue presentado como el nuevo estratega del club Xeneize y en Chivas siguen buscando un nuevo entrenador.

Aunque se ha rumorado que entrenadores como Tuca Ferretti, Gerardo Espinoza o incluso Ricardo La Volpe podrían llegar a tomar las riendas del Rebaño Sagrado, aún el club no da a conocer quien será su nuevo DT.

Nota en desarrollo, en breve más información...