Con la playera del América, Federico Viñas registra 14 goles y un par de asistencias.

México.- Los días del uruguayo Federico Viñas en el América estarían contados, ya que un equipo de Europa lo tiene dentro de su agenda.

El interés por los servicios de Federico Viñas, delantero de 22 años, es tal que incluso dicho equipo de Europa lo ficharía en el presente mercado de transferencias, de acuerdo a lo señalado por el periodista Jorge Ramos .

Sin embargo, el comunicador de ESPN no ofreció más detalles en torno a qué escuadra es la que intentará fichar a “Maraviñas”, como también se le conoce al espigado charrúa.

“A mí me dicen que el delantero uruguayo Federico Viñas podría dejar al América, ya que un equipo de Europa le estaría echando el ojo y sería pretendido seriamente, pero de momento no me han contado que equipo sería el que está detrás de Viñas” Jorge Ramos

América necesitaría refuerzos si Federico Viñas sale

Desde su arribo al América en agosto del 2019, Federico Viñas ha dado muestras de su gran calidad futbolística , incluso se convirtió en uno de los referentes de la afición gracias a sus goles y entrega.

Es por ello que no es de sorprender que desde Europa le sigan la pista; sin embargo, su posible salida dejaría en problemas a las Águilas, toda vez que sólo se quedaría Henry Martín como centro delantero nominal.

Y es que es casi un hecho que la directiva del América prescindirá de los servicios del colombiano Roger Martínez . Aunado a ello, Nicolás Castillo, el otro delantero del equipo azulcrema, apenas se está recuperando de una grave afección que lo marginó de las canchas durante prácticamente todo el 2020.

Ante tal panorama, las Águilas tendrían que buscar un sustituto de Federico Viñas a marchas forzadas, lo cual sin lugar a dudas podría afectar el desempeño del conjunto comandado por Santiago Solari.