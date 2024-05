Cruz Azul quiere sumar todas las cábalas posibles para espantar a los fantasmas que lo acechan históricamente cuando juega ante el América, por lo que sus fans le han pedido a Julieta Venegas cante el nuevo himno del equipo.

En ese contexto apareció Julieta Venegas con su canción llamada: ‘Andar conmigo’, misma que utilizó Martín Anselmi para anunciar su renovación con el Cruz Azul en sus redes sociales.

Cruz Azul decidió renovar el contrato de Martín Anselmi previo a la Liguilla, hecho que el técnico argentino decidió hacer público en sus redes sociales junto a la canción de Julieta Venegas, por lo que se convirtió en su nuevo himno.

Fans piden a Julieta Venegas para la Final de la Liga MX entre América vs Cruz Azul

Luego de que Martín Anselmi se hiciera viral en redes sociales por compartir su renovación con Cruz Azul junto a la canción de Julieta Venegas, los fans de los Cementeros hicieron de esa melodía su himno para conseguir la décima copa.

Cruz Azul se ha convertido en el equipo de las cábalas de último momento por lo que han aprovechado que Julieta Venegas comparte su mismo sentimiento para solicitarle que esté en el show de medio tiempo del juego entre Cruz Azul vs América en el Estadio Azul.

Los aficionados de Cruz Azul han arropado a Julieta Venegas por lo que le han pedido a la directiva la ‘fiche’ para el juego de Ida de la Final de la Liga MX y pueda amenizar al equipo para que salga a romper el esquema del América.

Hasta el momento no se ha hecho oficial el fichaje de Julieta Venegas para el medio tiempo del juego del Cruz Azul vs América en el Estadio Azul, pero si esa cábala no funciona, ya tienen lista otra más para la Final.

Cruz Azul se apega a la cábala del número ‘33′ ante el América

Cruz Azul se ha inventado otra cábala para tratar de espantar a los fantasmas que lo acechan cuando se enfrenta al América en cualquier instancia, por lo que se han apegado al número ‘33′ por las siguientes razones:

Mauro Formica utilizaba el jersey ‘33′ y es muy amigo de Martín Anselmi



Cruz Azul ha publicado la venta de sus boletos a las 11:33, 3:33, etc.



Julieta Venegas escribió la canción de ‘Andar conmigo’ a los 33 años



Piovi se había lesionado de gravedad, y mágicamente se recuperó para la Liguilla; usa el número ‘33′



Rotondi hizo una anotación en la Semifinal al minuto 33



Partido: Cruz Azul vs América | Juego de Ida

Fecha: Jueves 23 de mayo del 2024

Horario: 20:00 hrs (Centro de México)

Transmisión: Canal 5

Partido: América vs Cruz Azul | Juego de Vuelta