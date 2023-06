Un fan del Club América demostró fervor, luego de pedirle un autógrafo a Memo Ochoa para después tartuárselo y llevarlo para siempre en su piel.

Sin duda alguna, Memo Ochoa causa furor en los fans y esta vez uno de ellos lo dejó más que claro, pues se tatuó su firma.

Y es que, instantes después de tener la firma del arquero en papel, fue a un estudio de tatuajes en donde lo plasmaron en tinta en su muslo y ahora lo llevará siempre con él.

Luego de que se revelara el video, los fans hicieron de todo tipo de comentarios, pues hubo quienes celebraron su acción y otros más que lo criticaron.

“Próximamente primer portero con 6 copas del mundo , le duela a quien le duela , siempre criticado , aaaaah pero como han celebrado sus partidazos en las copas del mundo”, se lee en Twitter.

“Que ridículo jaja”, escribió otro usuario en Twitter, tundiendo al fan por tatuarse.

Esto sí es un fan de a de veras 🤩



Aficionado del América le pide su autógrafo 🖊️ a @yosoy8a en concentración de la Selección y luego SE LO TATÚA 🔥



📹@chavacid13 #MisionSeleccion pic.twitter.com/7V9uo6vZd4 — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 24, 2023

Memo Ochoa quiere ir a su tercer Mundial

Contrario a lo que muchos pensarían, Memo Ochoa quiere ir al Mundial de 2026, pues a sus 37 años está convencido que puede llegar en buena forma a lo que sería su tercera justa mundialista.

“Me quiero cuidar y llegar al sexto, me siento bien físicamente y mentalmente con muchas ganas de estar en la Selección”, dijo en conferencia de prensa.

Memo Ochoa enfocado en ganar la Copa Oro

Por otro lado, Memo Ochoa mencionó que quiere seguir en la Selección Mexicana y ganar otro título con el equipo, como lo es la Copa Oro, por lo que quiere contagiar al resto del equipo de su deseo de ser campeón de dicho certamen.

“Para mí estar aquí es un orgullo y muchos dicen ya podrías estar descansando, yo no lo veo así soy feliz aquí y pienso en ganar otro título con Selección y se los platique para contagiarlos, porque no es fácil estar tantos años y quiero seguir cosechando cosas pero me importa más el tema grupal”.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok