Un exjugador del Deportivo Toluca ofreció sus servicios por Facebook en el futbol amateur por falta de oportunidades en la Primera División de la Liga MX.

Cada vez es más difícil para los jóvenes futbolistas encontrar una oportunidad en la liga profesional mexicana y prueba de ello es que con tal de no abandonar su sueño, es postularse en grupo de Facebook.

Esta joven promesa del futbol ya tuvo experiencia con los Diablos Rojos del Toluca pero se vio obligado a ponerle pausa a su carrera profesional para encontrar un lugar en cualquier liga.

¿Qué exjugador del Deportivo Toluca ofreció sus servicios por Facebook?

El futbolista Rubén García, exjugador del Deportivo Toluca de la Liga MX, ofreció sus servicios por la red social de Facebook para buscar una nueva oportunidad ya sea en la liga amateur o en la semiprofesional.

Rubén García tuvo que ponerle pausa a su carrera profesional ya que no hay tantas oportunidades en la Primera División a pesar de que la directiva de la Liga MX ha implementado medidas para impulsar el talento mexicano.

El jugador de 20 años publicó mediante un grupo de Facebook su currículum para llamar la atención de algún equipo y así recibir una oferta para poder continuar con su carrera.

“Que tal, busco equipo (no talacha), mexicano, 20 años, 185 cm de altura, 83 kg de peso, posición delantero, media punta o interior ofensivo, experiencia profesional cuarta división semiprofesional , 3Ds división profesional, categoría sub 15, sub 18, sub 23, algunas veces en primera división. Todo lo anterior fue con el Club Toluca (adjunto evidencias)”, escribió Rubén García.

Rubén García (Captura de pantalla)

¿A qué hora y dónde ver el siguiente partido del Deportivo Toluca?

El Deportivo Toluca se impuso en su último partido ante el Club Juárez con un marcador final de 3-2 y su siguiente rival en la Jornada 3 será el Mazatlán FC en el Apertura 2024.

El Deportivo Toluca recibirá al Mazatlán FC, quien viene de empatar 2-2 con el Atlético de San Luis. El partido se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Díez a las 21:00 horas del centro de México.