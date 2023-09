El Atlas FC tiembla con el caso de dopaje de una de sus joyas que se había vestido de héroe en el Clásico Tapatío anotando un gol, pero que ha sido suspendido 4 años por dopaje.

Edyairth Ortega, canterano del Atlas FC de 26 años de edad, estará de baja en la Liga MX por 4 años luego de ser encontrado culpable de usar sustancias para mejorar el rendimiento.

La WADA anunció este martes 19 de septiembre el resultado adverso por una sustancia utilizada para aumentar la masa muscular de los jugadores.

“No quisiera entrar en detalle de esa información, sin duda, él está pasando por un proceso complicado, una situación personal, y hasta no tener confirmaciones no podemos hacer nada al respecto” dijo José Riestra.

“Estaremos esperando por parte de la WADA y las autoridades la situación. No es una situación sencilla ni para el jugador ni para la institución, y hasta no tener confirmado eso, no podemos hablar”, finalizó.

Edyairth Ortega. (Cristian de Marchena / Cristian de Marchena)

Atlas FC: ¿Cuándo juega su siguiente partido en el Apertura 2023?

El Atlas FC buscará seguir con el momento que acarrea tras su victoria la semana pasada en el torneo Apertura 2023, hilando una segunda en contra del FC Juárez.

Los Rojinegros llegan al enfrentamiento tras aprovechar una de las peores exhibiciones del Club Tigres, mientras que la oncena fronteriza, lo hará con la misión de mantenerse en lo más alto de la tabla.

El FC Juárez ha sido una de las revelaciones en lo que va de la campaña, por lo que supone un desafío de grandes proporciones para lo que acontecerá el próximo viernes 22 de septiembre.

La última vez que los Bravos y La Academia chocaron en la Liga MX, ambas escuadras se batieron en un duelo de pocas anotaciones que terminó repartiendo unidades.

Atlas FC (Carlos Zepeda / Carlos Zepeda)

FC Juárez vs Atlas FC: Últimos cinco partidos en la Liga MX

FC Juárez 1-1 Atlas FC | Jornada 14 Clausura 2023

Atlas FC 0-1 Juárez FC | Jornada 9 Apertura 2022

FC Juárez 1-2 Atlas FC | Jornada 10 Clausura 2022

Atlas FC 2-0 FC Juárez | Jornada 2 Apertura 2021

Atlas FC 2-0 FC Juárez | Jornada 10 Clausura 2021

