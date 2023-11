Memo Ochoa y César Montes no la están pasando nada bien dentro de sus respectivos equipos, pues tanto el Salernitana como el Almería, son los dos equipos de las grandes ligas europeas que no han ganado en lo que va de la temporada.

Memo Ochoa ha tenido grandes actuaciones con el Salernitana y a pesar de ello, su equipo no ha podido ganar, igual que el Alméria de César Montes quien hasta el momento no conoce la victoria en la temporada, con ello ambas escuadras no han ganado dentro de las grandes ligas europeas.

Cabe mencionar que ambos jugadores mexicanos se encuentran en dos equipos que suelen estar por debajo de media tabla y que justo en estos momentos pelean por no descender.

Equipo de Memo Ochoa y César Montes no han ganado

Aunque el Salernitana cambio de entrenador la cosa sigue igual, pues hasta el momento el equipo de Memo Ochoa no ha ganado, mismo caso que el Almería de César Montes. Ambas escuadras parten como último de la clasificación de su respectiva liga.

Memo Ochoa y el Salernitana cuentan con cinco puntos producto de cinco empates en las doce jornadas transcurridas en la Serie A, mientras que el Almería donde juega César Montes suma tres unidades en las trece fechas de Laliga.

Salernitana - 3 empates -10 derrotas = 3 puntos

Almería - 5 empates - 7 derrotas = 5 puntos

Equipos de mexicanos en Europa a corde a las victorias en la temporada

Son varios jugadores mexicanos que militan en Europa y a raíz del mal paso del Salernitana y el Almería desglozamos las victorias de los equipos de los futbolistas aztecas en la presente temporada en las grandes ligas del viejo continente.

PSV (Chucly Lozano) - 12 victorias

Feyenoord (Santiago Giménez) - 9 victorias

West Ham (Edson Álvarez) - 5 victorias

Real Betis ( Andrés Guardado) - 5 victorias

Genoa ( Johan Vásquez) - 4 victorias

Fulham ( Raúl Jiménez ) 3 victorias

Almería (César Montes ) 0 victorias

Salernitana (Memo Ochoa) 0 victorias

