Enrique Esqueda fue un trotamundos durante su carrera y en uno de los países en donde jugó fue en Polonia, donde sufrió algunos episodios de racismo por ser extranjero.

En palabras recuperadas por ESPN, Enrique Esqueda recordó el racismo que sufrió en el futbol de Polonia, el cual se medirá a la Selección de futbol de México en Qatar 2022.

“Tuve que pasar racismo porque ellos no te ven como alguien que viene a sumar, ellos te ven como una persona que les viene a quitar el lugar, tienes que ganártelo al cien por ciento”, dijo.

“Como extranjero no es lo mismo estar en Polonia que estar en México, en Polonia me costó racismo y tuve que pasar racismo porque ellos no te ven como alguien que viene a sumar, ellos te ven como una persona que les viene a quitar el lugar, tienes que ganártelo al cien por ciento y tienes que demostrarles para ver si te aceptan”

Enrique Esqueda