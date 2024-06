El mundo del futbol y el de la política están más unidos de lo que parece, pues ya no es raro ver a ex jugadores en puestos públicos. Aunque hay otros como Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, quien se ha declarado fan del Club Chivas.

El gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, ha mostrado en diversas ocasiones su amor por el Club Chivas, sin embargo, ahora sorprendió con su propuesta.

Y es que el político mostró su interés por llegar a ser el director técnico del Rebaño Sagrado, asegurando que ya se está preparando con expertos del futbol de Argentina, país que es el actual campeón del mundo.

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, quiere ser DT de Chivas

Enrique Alfaro sorprendió a todos los amantes del futbol con su más reciente revelación, pues el gobernador de Jalisco expresó su deseo por llegar a ser el director técnico del Club Chivas.

En entrevista con Adela Micha, Enrique Alfaro contó que se está preparando con un curso en línea impartido por la Federación de Argentina, pues su sueño es convertirse en director técnico del Club Chivas.

“El futbol es una buena dosis de adrenalina, me gusta mucho, es mi otra pasión, estoy estudiando para ser entrenador, estoy haciendo un curso en línea en la Federación Argentina, y quiero prepararme más por si surge una oportunidad algún día. Me gustaría algún día ser entrenador de las Chivas. Es el sueño de mi vida, creo que lo podría hacer bien”, dijo el gobernador de Jalisco.

“Hay que dejar la política antes de que la política te deje a ti. No voy a aceptar ser senador ni diputado, pude haber sido pluri o lo que sea, pero decidí no hacerlo, no voy a hacer un desfiguro como muchos gobernadores hicieron”, agregó.

Jugadores que han incursionado en la política; también hay del Club Chivas

No es muy común que los políticos se sientan atraídos por el futbol como Enrique Alfaro, quien quiere ser el director técnico del Club Chivas, sin embargo, del otro lado pasa lo contrario.

Aunque pocos lo saben, una leyenda del Club Chivas quiso emular a Enrique Alfaro, pues el Bofo Bautista fue candidato del proceso interno del extinto PES (Partido Encuentro Social).

El caso más conocido es el de Cuauhtémoc Blanco, uno de los mejores jugadores mexicanos de la historia, quien se convirtió en gobernador de Morelos luego de ser presidente municipal de Cuernavaca.