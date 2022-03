Miguel Ponce, jugador de las Chivas, considera que Marcelo Míchel Leaño es la mejor opción para estar al frente del Club Guadalajara.

El zaguero del CD Chivas se dijo seguro de salir campeón con el Rebaño en este torneo Clausura 2022.

“Yo creo que sí podemos ser campeones, incluso este torneo, al equipo la verdad es que lo veo muy bien, ha mejorado muchísimo y se viene una semana importante”, declaró Miguel Ponce para Mediotiempo.

El elemento del Club Guadalajara considera que la continuidad de Marcelo Míchel Leaño es lo mejor que le puede pasar al cuadro rojiblanco. Lo explica.

“La verdad que eso le ha faltado a este equipo, ya lo vimos con Matías Almeyda que fue un proceso de cierta manera largo. Seguramente si pasa esto con Marcelo el equipo va a andar muy bien, hay que adaptarnos a lo que él quiere”.

Miguel Ponce celebra un gol con las Chivas (Edgar Quintana / Mexsport)

Club Guadalajara y la salida más fácil

Miguel Ponche, jugador del Club Chivas, considera que al no poder echar a toda la plantilla, lo más fácil siempre será prescindir del cuerpo técnico en turno, ante la falta de resultados.

“Es lo más fácil, no puedes cortar a veintitantos jugadores que tienes en el plantel y lo más fácil es quitar al entrenador. No es agradable porque obviamente no nos deja bien parados como jugadores; son ideas diferentes y no es bueno”, declaró.

El zaguero rojiblanco es actualmente de los jugadores que más tiempo llevan en el Club Guadalajara.

Los jugadores no se adaptan en el Club Guadalajara

Ante los constantes cambios de directores técnicos en el Club Guadalajara, Miguel Ponce puntualizó que los jugadores no logran adaptarse rápido a una idea.

“Te vas adaptando a uno y te lo quitan, después te empiezas a adaptar a otro y no te acoplas a uno. Yo creo que el equipo está muy bien, hemos demostrado que podemos y hay que checar en lo que estamos fallando”, concluyó el elemento de Chivas.