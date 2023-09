El Club Chivas no pudo con el CF Pachuca en la jornada 9 del Apertura 2023, tras el empate a cero goles, el estratega del rebaño, Veljko Paunovic explotó contra arbitraje, quien no les sancionó un penal.

El Club Chivas sigue en picada y ante el CF Pachuca sumaron su cuarto partido sin poder ganar a pesar de ser muy superior a su rival. A pesar del buen funcionamiento de su equipo, Veljko Paunovic no terminó muy contento, pues explotó contra al arbitraje tras no sancionarles un penal.

El rebaño tuvo una buena actuación frente a los tuzos, quien a lo largo de todo el partido fue muy superior, dominó y el funcionamiento del equipo gustó, sin embargo no pudieron redondear la noche con la victoria. De hecho estuvieron punto de perder si no fuese por el Wacho Jiménez.

Veljko Paunovic explotó contra el arbitraje

Veljko Paunovic explotó contra el arbitraje en la conferencia de prensa post partido, pues consideró que no les sancionaron un penal sobre el Piojo Alvarado.

Durante el encuentro hubo una jugada que causó polémica, pues corría el minuto 71 cuando el Club Chivas realizó una buena jugada con el Piojo Alvarado, quien fue derrivado en el área por un rival, acción que parecía penal, sin embargo ni el silbante ni el VAR intervinieron por lo que no se sancionó.

Esto ocasióno que el estratega rojiblanco explotara y mencionara que esa acción perjudicara a su equipo.

“Penalti claro, para mi, no hay ninguna duda , eso nos perjudica mucho y no es la primera vez, pero nosotros siempre seguiremos buscando la mejora en todo lo que podamos controlar, nos duele que no podamos llevarnos la victoria después de un fantástica actuación toda la noche” indicó Pauno.

Velko Paunovic contento por recuperar al Pocho Guzmán

El Pocho Guzmán regreso a la actividad con el Club Chivas después de haberse perdido el clásico nacional, por lo que ahora ante el CF Pachuca tuvo minutos, algo que puso contento a Veljko Paunovic, pues sabe que es uno de sus mejores hombres.

“Estoy orgulloso del equipo, hemos recuperado al Pocho y estamos recuperando a Alexis Vega. Hay muchas cosas positivas, faltó ganar para culminar la noche” indicó el estratega rojiblanco.

