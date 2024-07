Apenas es el primer día de competencias en los Juegos Olímpicos de París 2024 y el deporte mexicano ya tiene su primera polémica, pues Miguel de Lara fue descalificado por una insólita razón.

El mexicano Miguel de Lara había terminado en el segundo lugar de su heat eliminatorio en la prueba de los 100m pecho de natación, sin embargo, quedó descalificado de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Los jueces de la prueba no explicaron el motivo por el que quedó descalificado el atleta de nuestro país, aunque con el pasó de las horas se reveló la razón.

¿Por qué descalificaron a Miguel de Lara de los Juegos Olímpicos de París 2024?

Miguel de Lara quedó descalificado de los Juegos Olímpicos de París 2024, a pesar de que había terminado en el segundo lugar de su heat eliminatorio en la prueba 100m pecho.

De acuerdo a información que surge desde la capital de Francia, el mexicano Miguel de Lara fue descalificado de los Juegos Olímpicos de París 2024 por un movimiento no permitido.

Aunque no existe una versión oficial del porqué la descalificación de Miguel de Lara en los Juegos Olímpicos de París 2024, se dice que el mexicano hizo una patada de delfín, la cual no está permitida en esta prueba.

Por una “patada de delfín” antes de finalizar su Heat



Es por esta razón que descalifican al mexicano Miguel de Lara en su debut en la natación dentro de los 100 m pecho



Este 30 de julio tendrá su revancha 💪🏼 #Paris2024 pic.twitter.com/SZSorGvxrT — Betsabe Rosales (@RastitasRepor) July 27, 2024

Ante esto, el nacido en Torreón, Coahuila reaccionó sorprendido, pues en una entrevista posterior a la prueba, mencionó que desde los 12 años no le pasaba algo similar.

Miguel de Lara reacciona a su descalificación de los Juegos Olímpicos de París 2024

Luego de que Miguel de Lara fuera notificado de su descalificación en los Juegos Olímpicos de París 2024, el mexicano se mostró muy sorprendido por el dictamen de los jueces.

Miguel de Lara aseguró no tener idea del porqué fue descalificado de los Juegos Olímpicos de París 2024, además, dijo que desde los 12 años no le pasa algo similar.

“No tengo idea, no tengo idea, ahorita voy a averiguar. No me habían descalificado desde que tengo 12 años, no tengo idea porqué”, mencionó el atleta mexicano.