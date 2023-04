Cinco años han pasado desde el debut profesional del luchador Atlantis Jr., y el heredero del llamado Ídolo de los Niños sigue a la caza de trofeos que lo sitúen cerca del lugar que su padre Atlantis alcanzó en los cuadriláteros mexicanos.

Seguir la huella de su padre Atlantis no ha sido sencillo para Atlantis Jr, quien tiene todas las miradas puestas sobre su trabajo en el ring, mismo que ante el mínimo error es cuestionado, argumentando que las oportunidades que recibe son gracias al nombre que le dio su progenitor.

Sin embargo, Atlantis Jr., ha dado pasos firmes para construir su carrera , y poco a poco consigue logros que su padre ya tuvo en su reconocida trayectoria sobre los enlonados profesionales de México

Atlantis Jr. espera rival en la final del Campeonato Universal

El siguiente trofeo en su mira es el Campeonato Universal que pone en juego el Consejo Mundial de Lucha Libre, torneo en el que ya llegó a la final y espera a los dos rivales contra los que disputará el cinturón en la Arena México.

En el papel, Atlantis Jr. era el luchador que llegaba con menos posibilidad de estar en la final del torneo por el Campeonato Universal del CMLL, pero es un esteta que se crece en las batallas más importantes, y tras dejar en el camino a Rocky Romero y Místico, ya espera oponentes.

“Decían que era un luchador en pañales, pero ya demostré que nada me va a frenar. Ya soy finalista y no me importa el rival que sea”, advierte Atlantis Jr.

En especial habló sobre el legendario Místico, a quien reconoce como un gran luchador, “pero ya le demostré que la mano no me tiembla, estamos empatados en nuestras luchas y espero la tercera ante él, como rival como compañero estoy listo”.

El triunfo le salió caro a Atlantis Jr.

Con las marcas de la batalla sobre la piel y la sangre mezclada con el sudor tras su máscara, Atlantis Jr. presume su victoria.

“Las cicatrices hacen más fuerte a los luchadores, por ser Atlantis Jr. siempre me van a criticar, pero no importa, tomo en cuenta lo constructivo. El chiste es que el nombre de Atlantis Jr. siga sonando”, advierte el joven Campeón de Peso Semicompleto Histórico, avalado por la NWA.

Y con esos blasones aguarda a los ganadores de las otras dos eliminatorias para ir por el gran tesoro que desde el 2009 pone en juego el CMLL en la Arena México. “Todo luchador sueña con la oportunidad de tener el Campeonato Universal, los rivales seguro serán muy difíciles y arriba del ring hay que demostrar quién es el mejor”.

La del viernes 7 de abril pasado, fue una lucha distinta en la Arena México y Atlantis Jr. la disfrutó de manera especial. “La gente vio algo diferente, una lucha en tres esquinas, hubo sangre en la misma y eso me motiva a ir por el máximo trofeo”.

“Mi padre ya lo tuvo y qué mejor que llegar a la casa y decirle que también puedo conseguir ese tipo de trofeos”, comparte el joven enmascarado.

Estas son los trofeos de Atlantis Jr. que también tuvo su padre:

Campeonato Nacional de Parejas

Torneo de Parejas Increíbles

