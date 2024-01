Pocos son los futbolistas que tienen la oportunidad de jugar en el futbol europeo debido al alto nivel de exigencia. Y el que acaba de sorprendernos con su llegada al viejo contiente es una joya mexicana, que firmó por 5 años con el Manchester City.

Manchester City y el LA Galaxy llegaron a un acuerdo por los servicios de joya mexicana, quien firmó por 5 años y tendrá una nueva experiencia dentro del futbol europeo. Este jugador pinta para ser un gran prospecto para la Selección Mexicana.

Cabe destacar que algunos jugadores mexicanos tuvieron la oportunidad de formar parte de los Citizens, y aunque su permanencia no fue duradera tuvieron la fortuna de vivir esta experiencia, como fue el caso de Uriel Antuna y Roberto Alvarado. Ahora es el turno de Alex Alcalá.

Alex Alcalá firma con el Manchester City

El joven mexicano, Alex Alcalá firmó con el Manchester City con un contrato de 5 años, por lo que se espera que en este lapso de tiempo pueda tener un crecimiento considerable y ser un referente de su equipo.

Cabe señalar que después de firmar con el Manchester City, Alex Alcalá no formará parte del primer equipo, sino que será utilizado para la Sub 19 y Sub 21.

Hace un par de meses esta operación estaba por concretarse, pues el jugador mexicano por ser menor de edad no podia unirse a los citizens, ahora que es mayor de edad, su llegada al futbol inglés se concretó, por lo que ahora hay muchas expectativas sobre él.

Alex Alcala firma con el Man City (captura de pant)

Alex Alcalá y su paso por el LA Galaxy

Alex Alcalá debutó con el LA Galaxy II en la presente temporada de la ‘MLS Next Pro’ y jugó en 22 partidos de los cuales 18 fue alineado como titular.

El futbolista ha aportado 3 goles y 4 asistencias, actualmente el LA Galaxy es penúltimo en la Conferencia Oeste. Cabe destacar que Alex Alcalá tiene doble nacionalidad, nació en territorio americano pero sus padres son mexicanos.

Alcalá tiene la opción de representar a la selección de las barras y las estrellas. Sin embargo, ya participó con la Sub-15 y la Sub-18 de México en partidos amistosos. Asimismo, él ya ha expresado su interés por representar a México en la selección mayor.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok