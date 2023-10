Checo Pérez sufrió el peor arranque que pudo tener en el Gran Premio de México, pues apenas en la primera curva quedó fuera tras un choque con Charles Leclerc.

Checo Pérez quedó fuera del Gran Premio de México y las cámaras de televisión mostraron su tremenda tristeza, pues se esperaba que subiera al podio esta tarde.

Se observó al piloto mexicano, aún dentro de su monoplaza, profundamente afectado, incluso al borde de las lágrimas tras la fuerte decepción.

Checo Pérez aún tenía esperanza de al menos regresar a la pista y terminar el Gran Premio de México; sin embargo, el coche sufrió tantos daños que no pudo ser.

Checo Pérez habla tras quedar fuera en el Gran Premio de México 2023

Después de el decepcionante inicio de carrera, donde Checo Pérez quedó fuera del Gran Premio de México, el mexicano rompió el silencio.

Checo Pérez explicó lo que pasó con Charles Leclerc, quien esperaba que frenara diferente a los Red Bull, lo cual no ocurrió.

“Muy difícil, no esperaba que Charles iba a frenar similar a nosotros. Hoy para mí no era suficiente quedar en el podio, tenía mucha ganas de ganar la carrera”, dijo para Fox Sports.

Checo Pérez se notó muy triste tras quedar fuera de la carrera, pues tenía muchas ganas de ganar en su país ante su afición.

“Me duele mucho no tener la oportunidad, pero lo intenté, porque si me salía, salía de esa curva en primer lugar, pero no fue así. Lo único que sueño es con ganar en casa”, agregó.

Checo Pérez: No termina el Gran Premio de México por segunda vez en su carrera

Esta será apenas la segunda ocasión en la carrera de Checo Pérez que no terminará la carrera del Gran Premio de México.

Así le ha ido a Checo Pérez en el Gran Premio de México:

Gran Premio de México 2015 - Octavo lugar

Gran Premio de México 2016 - Décimo lugar

Gran Premio de México 2017 - Séptimo lugar

Gran Premio de México 2018 - No terminó la carrera

Gran Premio de México 2019 - Séptimo lugar

Gran Premio de México 2020 - No hubo por pandemia

Gran Premio de México 2021 - Tercer lugar

Gran Premio de México 2022 - Tercer lugar

Gran Premio de México 2023 - No terminó la carrera

