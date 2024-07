A menudo, los humanos tendemos a pensar que en el futbol está todo inventado y que ya no hay nada más que hacer. Me parece que no podemos estar más equivocados.

El futbol tiene apenas un poco más de 1 de un siglo de vida. Claro que para cualquier persona es mucho tiempo, sin embargo si vemos el panorama más amplio, se podría considerar nada.

Es decir, la humanidad, en teoría, tiene unos 200,000 mil años. Sin considerar nuestros ancestros. ¿Qué son 100 años? Absolutamente nada.

Con base en lo anterior, podemos deducir que el futbol, como los demás deportes, son unos bebés, que aún le falta mucho tiempo para alcanzar su máximo potencial. A nivel disciplina e individual.

El futbol está en las manos de la inteligencia artificial (SDPdeportes)

La tecnología en el futbol en nuestros días

Al día de hoy, la tecnología avanza a pasos agigantados, seguramente estamos en la época que más avances se han tenido en la historia.

Por supuesto que el futbol no se ha quedado atrás con respecto a eso. Los clubes al buscar siempre mejorar, investigan ventajas tácticas, medicinales, físicas, atléticas y un largo etcétera. En todo ello han encontrado en la inteligencia artificial un gran arma.

En nuestros días, existen plataformas que te pueden proporcionar más de 80 millones de datos sobre un partido (BIG DATA), algo imperceptible para el ojo humano.

Cada vez salen nuevas estadísticas avanzadas. Un ejemplo de ellas son los xG, xA, OBVP, entre muchas otras.

Expected goals (Grey Area Analytics)

Ahora también los algoritmos han mejorado en todos sus campos. Los grandes clubes, que tienen mucho presupuesto, pueden comprar o crear los suyos.

¿Qué significa eso? Pues con la ayuda de la inteligencia artificial pueden predecir ciertos comportamientos de los rivales, encontrar patrones que ayuda a los analistas a la hora de preparar los partidos.

No lo sabemos, pero la tecnológica puede llegar a tal punto en el que sea capaz de crear un modelo idéntico del juego rival, o propio.

La inteligencia artificial cambiará por completo el futbol

Lo visto anteriormente, es solo el principio de lo que puede pasar en el futbol. Es decir, los algoritmos y predicciones, podrían ser como los VHS para las personas del futuro.

A partir de aquí, solo queda hacer volar la imaginación. Sin embargo el presente nos puede indicar lo que nos espera en el futbol.

La inteligencia artificial ha sido capaz de vencer a un campeón de ajedrez, también logró vencer al mejor jugador de Go (juego chino que tiene un número infinito de jugadas).

¿Algún día podría vencer al mejor futbolista? Pues con respecto a eso, la robótica está lejos de lograrlo, aunque puede que no tanto.

En la medicina, se han creado máquinas que ayudan a las personas a recuperar lo movilidad. Eso podría llevarse al lado deportivo.

Imagine un robot que corrija cada movimiento del atleta para tener la técnica perfecta, algo así como un súper traje.

Si eso se llega a lograr, es posible que existan robots autónomos capaces de participar en cualquier disciplina.

Le pregunto: ¿le gustaría ver futbol llevado al máximo nivel, pero jugado por máquinas?