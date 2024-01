Chicharito Hernández cumplirá con lo que le prometió a Jorge Vergara alguna vez y se retirará en el Club Chivas tras regresar al equipo como su bombazo para el Clausura 2024.

Chicharito Hernández cumplirá con su palabra luego de regresar al Club Chivas como alguna vez le mencionó a Jorge Vergara, mientras se encontraba en su aventura por Europa.

A través de redes sociales ha salido un video que muestra al ex delantero del LA Galaxy en entrevista cuando estaba en el Real Madrid, cuestionado sobre regresar en un futuro al Rebaño Sagrado.

“Cuando el llega a Chivas empieza a darle mucha oportunidad a los jóvenes y yo entro en ese proyecto. Gracias a Dios me dio muchísimas oportunidades... el siempre me dijo que tarde o temprano iba a llegar”, comentó Javier.

“El siempre apostó en mi... Chivas es el equipo de mi corazón, no sé si me voy a retirar o no, pero obviamente es el equipo de mis amores”, sentenció.

Club Chivas sueña con el título del Clausura 2024 con el fichaje de Chicharito Hernández

El Club Chivas por fin encontraría la respuesta a todas sus plegarias tras el regreso de Chicharito Hernández para el torneo Clausura 2024, después de más de una década fuera del equipo.

La contratación del delantero goleador de la Selección Mexicana podría resultar incluso en uno de los mejores negocios de la directiva rojiblanca, pues cabe recordar que su fichaje será gratis tras haber terminado contrato con el LA Galaxy.

Por otro lado, su edad y las múltiples lesiones que ha sufrido alrededor de su carrera han mermado su nivel de juego, sin embargo, el Rebaño Sagrado podría recuperarlo y convertirse en candidato al título.

El regreso del hijo pródigo a Verde Valle tiene a los fans ilusionados con la posibilidad de volver a lo más alto de la Liga MX y destronar al acérrimo rival el siguiente torneo.

Chicharito Hernández (REFUGIO RUIZ / MEXSPORT)

Club Chivas: ¿Contra quién juega en la Jornada 3 del Clausura 2024?

El Club Chivas está listo para regresar a las acciones en el Clausura 2024, y cobrar venganza tras lo ocurrido el fin de semana pasado en contra del Club Tigres.

Los dirigidos por Fernando Gago se verán las caras con el Club Tijuana, equipo que ha sufrido para encontrar regularidad en este arranque del torneo, el próximo viernes 26 de enero a las 21:00 hrs. en el Estadio Caliente.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok