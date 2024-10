Las lesiones no han permitido que José Juan Macías llegue a su óptimo nivel, pues desde hace mucho, su carrera se ha visto truncada.

José Juan Macías era una de las más grandes promesas de Chivas, el equipo más importante de la Liga MX, y de todo el futbol mexicano.

Pero ahora, JJ fue sometido a una nueva operación y ya mandó un mensaje a todos sus fans, el cuál fue desgarrador.

El desgarrador mensaje de José Juan Macías tras su operación

José Juan Macías compartió un mensaje tras someterse a una operación, el cuál conmovió a todos los que lo siguen en redes sociales.

“Muchas gracias a todos por sus mensajes de fuerza y buenos deseos, la cirugía de mi menisco fue todo un éxito, mi tiempo de recuperación será de entre 3-5 semanas”, inició José Juan Macías.

“Aprovecho para compartir un poco de mis últimos años en los cuales es bien sabido que no he podido jugar principalmente por lesiones, y si claro que ha sido demasiado difícil y desafiante, pero en mi no ha quedado ni 1 esfuerzo a deber para poder estar en mi mejor forma física para jugar”, agregó.

“Los Tiempos de Dios son perfectos y lo último que muere es la Fé, seguiré dando lo mejor de mi hasta el final, hasta que la vida me diga que debo de tomar otro camino”.

José Juan Macías seguirá en el futbol a pesar de sus constantes lesiones

En el mismo comunicado, José Juan Macías expresó que seguirá en el futbol hasta que la vida se lo permita, pues ama este deporte.

“Amo al fútbol y amo la idea de poder salir adelante de esta situación y ser una inspiración de superación por no rendirme (porque tampoco busco ser ejemplo, quiero vivir mi vida)”.

“En estos tiempos tan efímeros, llenos de ansiedad y poca salud/gestión emocional, me llena de ilusión mi propósito de conectar sobre todo con las nuevas generaciones y compartir un mensaje poderoso, quizá es esa la principal razón del porque no me rindo, los goles y trofeos solo son el medio, pero no el fin”.